Присоединяйтесь к конкурсу „Лето с книгой“

Пять книг за три летних месяца
Вызов для читающих – это способ проверить, сможете ли вы прочитать чуть больше одной книги в месяц, поскольку за лето вам нужно будет прочитать, как минимум пять книг. В этом году организаторы акции вместе с читателями подготовили следующие задания:
1. Прочтите книгу о стране грез.
2. Прочтите книгу о спорте.
3. Прочтите историческую книгу.
4. Прочтите книгу об открытиях.
5. Прочтите популярную книгу, которую прочитали все, кроме вас (задание, предложенное читателями).
Помимо рекомендаций, на сайте кампании и в социальных сетях „Лето с книгой“ будут опубликованы списки книг, рекомендованных библиотекарями для каждого задания.
Конкурс по чтению приглашает вас попробовать свои силы еще раз
Конкурс по чтению „Лето с книгой“ в прошлом году снова побил рекорд: в нем приняли участие почти 31 тысяча участников, более 23 тысяч упорных читателей преодолели вызов, а в литовских библиотеках было прочитано почти 150 тысяч книг. Организаторы конкурса - Ассоциация окружных публичных библиотек Литвы, Ассоциация муниципальных публичных библиотек Литвы и Министерство культуры Литовской Республики - особенно рады тому, что наиболее активными являются библиотеки, в которых участники конкурса читают больше всего книг, библиотеки малых городов и поселков и их филиалы. Приятно, что книга объединяет детей, родителей, бабушек и дедушек во время летних каникул, а также более крупные сообщества, что в аккаунтах социальных сетей „Лето с книгой“ нет молчаливых дискуссий о том, что почитать и что понравилось.
С годами эта кампания меняется, расширяется, крепнет, усиливая и свой основной посыл. Как заявила директор публичной библиотеки Клайпедского округа им. Иева Симонайтите, которая в этом году координирует кампанию д-р. Лаура Юхневич, самые юные участницы первой акции, состоявшейся в 2016 году, уже выросли, к акции со временем присоединились друзья, члены семьи, жители городов, школ, литовцы, живущие за рубежом. Мероприятие также изменило отношение общественности к деятельности по пропаганде чтения: „Если раньше пропаганда чтения понималась только как презентации книг и встречи с писателями в помещениях библиотеки, то теперь к этому явлению относится и функционирование сообществ в социальных сетях“. „Лето с книгой“ — это также прекрасная возможность актуализировать важные темы, предложить почитать литературу, которую иначе мы бы не выбрали, заинтересоваться идеями устойчивого развития, отметить важные юбилеи и даты, а также познакомиться с разными культурами“.
По мнению Л. Юхневич, хотя конкуренция является важной частью акции, участников кампании больше объединяет желание самообразовываться, воспитывать себя и хорошо проводить время: „Становится важнее читать самому, давать рекомендации, измерять свой личный прогресс , а не пытаться выполнить задачи как можно быстрее“.
Читайте индивидуально или в сообществе, читайте на разных языках и в разных форматах
Принять участие в летней акции по чтению просто: зарегистрируйтесь на сайте varasasuknyga.lt и после прочтения книг перечислите их названия. При необходимости обратитесь за помощью к библиотекарю.
Конкурс, который пройдет в 2024 году с 1 июня по 31 августа организуют публичные библиотеки Клайпедского, Шяуляйского, Паневежского, Вильнюсского, Каунасского округов и Литовская аудиосенсорная библиотека совместно с публичными библиотеками самоуправлений Литвы, поэтому география читательской кампании очень широка. Найдя ближайшую библиотеку или филиал на карте веб-сайта конкурса, вы можете получить поддержку и общение на протяжении всего конкурса.
Возрастных ограничений для участников нет, они могут читать книги, написанные на других языках, а участникам с ограниченными возможностями, не позволяющими им читать книги в обычном формате, предлагается воспользоваться услугами виртуальной библиотеки ELVIS.
Во многих библиотеках каждое лето готовятся выставки книг, рекомендованных к участию в конкурсе, библиотекари консультируют участников конкурса, помогают им зарегистрироваться, а кое-где устраивают общественные встречи читающих: „Мы садились, несколько десятков человек, на улице, под большим дубом, я им читал, а потом было обсуждение. Это были настоящие сеансы библиотерапии. Чтение нас объединило, родилась искренняя дружба и общение“, — рассказала о своем участии в прошлогодней акции одна библиотекарь.
Штурманы в книжном море
В прошлом году летний конкурс чтения был дополнен и расширен первым в истории проектом по популяризации чтения „Год с книгой“ - людям было предложено читать не только летом, но и в течение всего года, незабываемые встречи с послами чтения и педагогами, был создан Манифест чтения. В этом году „Год с книгой“ проводится во второй раз, проект частично финансируется советом по культуре. Детский писатель и музыкант Виргис Шидлаускас, актер, педагог Юозас Алишаускас и писательница, экскурсовод Гина Вилюне – посоветуют, что почитать, приняв летние вызовы.
„Почти все мои книги – это подарки моему любимому Вильнюсу“, – говорит Гина Вилюне, радуюсь, что в качестве посла чтения у нее есть много возможностей встречаться и общаться с искренними читателями по всей Литве. По ее словам, „что может быть лучше, чем находиться в компании единомышленников?“
Юозас Алишаускас, принявший и преодолевший множество вызовов и участвовавший в международных поэтических чемпионатах, утверждает, что в подростковом возрасте он не понимал поэзию, но теперь ему удается заинтересовать подростков хорошей литературой. Посол чтения утверждает: „Я смотрю на каждую книгу как на еще одно окно, через которое я могу увидеть мир по-другому“.
А детский писатель Виргис Шидлаускас признается: „Я черпаю энергию из детских воспоминаний: часто копаюсь в памяти, что меня больше всего увлекало в то время, какие игры меня волновали, о чем я мечтал. Иногда требуется много времени, чтобы найти правильный ключ к детским сердцам“.
Уже в начале июня послы чтения с помощью коротких видеороликов будут рекомендовать вам принять участие в летнем конкурсе по чтению и дадут рекомендации, что читать согласно пяти заданиям.
Розыгрыш призов и новые открытия ждут тех, кто преодолеет вызов
Все, кто выполнит летний книжный конкурс, примут участие в розыгрыше призов, ожидающих победителей. Кроме того, в течение всего лета в аккаунтах Facebook и Instagram „Лето с книгой“ будут проводиться различные конкурсы, где также можно будет выиграть призы.
Как и каждый год, в организации акции помогает целая группа друзей и партнеров. В этом году генеральным спонсором стал один из старейших книжных интернет-магазинов Литвы patogupirkti.lt, где можно найти разнообразные книги на любой вкус, а также другие товары для отдыха и даже школы. Посещая этот книжный интернет-магазин, читатели всегда отыщут что-то новое и интересное и найдут способы провести свободное время с пользой. Главный спонсор учредил приз – подарочный сертификат на 200 евро.
Специальный приз – экологическое транспортное средство – велосипед – учредил ЗАО „Baltik Vairas“, крупнейший и старейший производитель велосипедов в Литве, расположенный в Шяуляй, который предлагает своим клиентам передовые и инновационные производственные решения и широкий спектр высококачественных обычных, электрических и грузовых велосипедов. Подарки спонсоров – книги и велосипед – прекрасно сочетаются с устойчивой, экологически толерантной деятельностью библиотек.
Эгле Казимерайтене, координатор кампании „Лето с книгой“ в Шяуляйском районе, рада, что каждый год большое количество сторонников вносят свой вклад в эту акцию „Лето с книгой“. „Некоторые компании уже много лет радуют участников отличными призами. Кроме того, каждый год к этой акции присоединяются и новые спонсоры, поддерживающие идею популяризации чтения. Мы очень ценим вклад всех спонсоров, потому что ценные призы усиливают мотивацию участников к чтению и приносят радость“, - сказала Э. Казимерайтене.