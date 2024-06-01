Присоединяйтесь к конкурсу „Лето с книгой“

Конкурс по чтению „Лето с книгой“ в прошлом году снова побил рекорд: в нем приняли участие почти 31 тысяча участников, более 23 тысяч упорных читателей преодолели вызов, а в литовских библиотеках было прочитано почти 150 тысяч книг. Организаторы конкурса - Ассоциация окружных публичных библиотек Литвы, Ассоциация муниципальных публичных библиотек Литвы и Министерство культуры Литовской Республики - особенно рады тому, что наиболее активными являются библиотеки, в которых участники конкурса читают больше всего книг, библиотеки малых городов и поселков и их филиалы. Приятно, что книга объединяет детей, родителей, бабушек и дедушек во время летних каникул, а также более крупные сообщества, что в аккаунтах социальных сетей „Лето с книгой“ нет молчаливых дискуссий о том, что почитать и что понравилось.