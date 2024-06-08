2024.06.08 10:29

Присоединяйтесь к акции "Открой двери лету"

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Акция "Открой двери лету" проводится уже девятый год. Школам, библиотекам, музеям и другим учреждениям предлагается открыть свои двери летом и дать детям возможность провести каникулы с пользой, организуя различные образовательные мероприятия, спортивные соревнования, мастер-классы, полдники для чтения книг и другие активности. Инициатива организована Министерством образования, науки и спорта и Литовским агентством неформального образования.

Присоединиться к инициативе "Открой двери лету" могут все желающие - общеобразовательные школы, многофункциональные центры, детские сады, школы неформального образования, музеи, местные сообщества и другие учреждения, которые имеют возможность бесплатно предоставить помещение для проведения детских мероприятий.

Регистрируемое пространство должно быть свободным и безопасным. Продолжительность мероприятия определяется по усмотрению его инициаторов.

Если вы хотите принять участие в акции "Открытые двери в лето", зарегистрироваться можно — здесь.

Дополнительная информация по телефону +370 601 84675 или по электронной почте norbertas.motiejunas@linesa.lt.

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