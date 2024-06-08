Присоединяйтесь к акции "Открой двери лету"

Присоединиться к инициативе "Открой двери лету" могут все желающие - общеобразовательные школы, многофункциональные центры, детские сады, школы неформального образования, музеи, местные сообщества и другие учреждения, которые имеют возможность бесплатно предоставить помещение для проведения детских мероприятий.
Регистрируемое пространство должно быть свободным и безопасным. Продолжительность мероприятия определяется по усмотрению его инициаторов.
Если вы хотите принять участие в акции "Открытые двери в лето", зарегистрироваться можно — здесь.
Дополнительная информация по телефону +370 601 84675 или по электронной почте norbertas.motiejunas@linesa.lt.
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