Присоединяйтесь к акции "Открой двери лету"

Акция "Открой двери лету" проводится уже девятый год. Школам, библиотекам, музеям и другим учреждениям предлагается открыть свои двери летом и дать детям возможность провести каникулы с пользой, организуя различные образовательные мероприятия, спортивные соревнования, мастер-классы, полдники для чтения книг и другие активности. Инициатива организована Министерством образования, науки и спорта и Литовским агентством неформального образования.