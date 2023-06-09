Пришлось вызывать инспекторов: журналистов Delfi и Скирмантаса Малинаускаса выгнали с территории квартала Гульбину

Закрытый квартал домов богатых предпринимателей появился в Вильнюсе, на ул. Диджюю Гульбину, 25. Квартал находится в Веркяйском региональном парке, на берегу озера Гульбинас. На территорию квартала в 2022 г. с помощью Генпрокуратуры и ССР вернули лес, который таинственным образом исчез с территории. После этого у жителей появилась возможность гулять в этом лесу. По действующим в Литве правилам, жители страны беспрепятственно могут гулять как по государственным, так и по частным лесам. Однако в Гульбинае лес (3,4 га) до сих пор находится за забором. Как попасть в лес, если он за забором?

Министерство охраны окружающей среды обещало, что забор уберут, но до сих пор этого не сделали. Сейчас Министерство охраны окружающей среды поменяло свою позицию: есть калитка, через которую могут пройти люди, значит, забор убирать не надо.

Журналисты Delfi с блогером Малинаускасом решили провести эксперимент и проверить, так ли это, как утверждает Министерство охраны окружающей среды.

Сначала через калитку попыталась пройти журналистка Delfi Витауте Мярките с фотографом Delfi Андрюсом Уфартасом. Калитка была закрыта. Пришлось перелезть через ограду. На территории квартала перед журналистами появился вооруженный охранник и заявил, что никого не пропустит - к озеру надо идти вокруг забора.

В это время подошли автор текста и Малинаускас, плюс оператор Аудрюс Гавенас. Они сказали, что хотят через лес попасть к озеру.

Охранник ушел в сторожку и стал кому-то звонить. Вернулся и сказал, что никого не пропустит, мы должны идти вокруг забора, там где-то есть калитка, через которую можно пройти в лес. Одним словом, через главные ворота в лес он никого не пропустит.

Журналисты отправились искать калитку, о которой им сказали. В конце участка действительно была незапертая калитка, вопрос лишь в том, не открыл ли ее другой охранник, пока мы беседовали с первым?

Когда журналисты прошли через калитку и углубились в лес, их снова встретил тот же охранник и заявил, что они ушли слишком далеко. Журналисты объяснили, что хотят попасть к озеру, на что им ответили, что туда они попасть по территории квартала не смогут - надо идти через кусты по протоптанной рыбаками тропе.

На вопрос, как попасть в лес, находящийся слева, охранник сказал, что там нечего делать, что мы можем гулять только по мощеной дорожке.

Журналисты позвонили по номеру 112 и вызвали инспекторов Департамента охраны природы. Их пришлось ждать час. Все это время за журналистами все время наблюдал охранник, который постоянно был на связи со своим руководством.

Пока журналисты ждали инспекторов, они заметили, как женщина открыла калитку, которая, по словам представителей министерства, всегда должна быть открыта.

Когда приехали инспекторы, они объяснили, что у жителей есть право на то, чтобы попасть в лес, находящийся слева (напомним, что охранник говорил, что журналистам там нечего делать).

Журналисты хотели попасть на территорию с инспекторами через главный вход, но охранник заявил, что пропустит только инспекторов. Журналистам пришлось идти к калитке, которую открыла женщина. Там их уже ждал другой охранник, который не разрешил приблизиться к озеру и разрешил ходить по узкой полосе.

Инспекторы не смогли ответить журналистам на вопрос, как людям попасть в разные сегменты государственного леса. У инспекторов не было договора об аренде земли, поэтому они не знали, где действует сервитут. Не объяснили они и почему, не весь лес доступен.

Охранник сказал, что в лес можно пройти только тогда, когда открыта калитка – с 8 до 18 ч. Кто установил такой порядок? Инспекторы не смогли ответить.

Ответов не было. Журналисты отправились в путь вдоль берега озера и через кусты и камыш вышли к месту с террасой (там установлена видеокамера).

Дальше в камышах журналисты обнаружили прямо на озере Гульбинас баню. напомним, что, по закону, ближе чем в 5 м от берега ничего строить нельзя. Здесь, похоже, это правило не действует. От бани вверх к калитке и забору ведет дорожка, но калитка закрыта.

За баней на воде - понтонные плоты со столиками.

Журналисты обошли всю территорию, попрощались с инспекторами и охранниками и закончили свой эксперимент.

Резюме: у вас есть право на прогулку в лесу этого квартала. Если калитка закрыта, вызывайте инспекторов охраны природы, сообщайте журналисту Delfi Тоомасу Янонису по эл. почте tomas.janonis@delfi.lt. Место здесь красивое, жаль оставлять его только для наслаждений избранных.