Пришел первый серьезный мороз: зима сковала Вильнюс

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

На дворе конец ноября, пришли и первые серьезные морозы, а с ними - сосульки и обледеневшие улицы. Похоже, это зимнее приветствие – лишь небольшая прелюдия к тому, что ждет нас дальше.

Фотографы Delfi зафиксировали зимние картины в столице - это и замерзшие лужи и покрытые сосульками фонтаны.

В четверг синоптики прогнозируют настоящее светопреставление: но многих районах прогнозируют осадки - снег, мокрый снег, дождь. Ночью местами прогнозируют метель. Ночью будет 2–7 градусов мороза, у моря 0–2 градуса тепла, днем будет 3–8 градусов тепла.

В пятницу также прогнозируют осадки. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 0–5 градусов тепла.

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