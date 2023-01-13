"Отлов диких животных с помощью петель является крайне жестоким, так как тяжелораненое животное долго страдает, прежде чем погибнет, поэтому каждый установленный случай имеет особое значение для специалистов природоохраны", — говорит сотрудник Клайпедской инспекции по охране дикой природы Миндаугас Салис.
За незаконно хранившиеся петли нарушителю грозит штраф до 860 евро с конфискацией 5 петель.
Помимо этого, при осмотре хозяйственных построек были обнаружены три 5-литровые пластиковые емкости с жидкостью, пахнущей самогоном.
Данная информация была передана сотрудникам полиции, которые начали досудебное расследование по факту обнаружения на месте происшествия 45 литров жидкости с запахом алкогольных напитков домашнего приготовления.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Содержимое ручной клади литовцев удивляет: от картофелетерок до шаурмы и сливочного масла
Люди, которые летают на самолетах, знают, что с собой...
Президент Литвы: 13 января – день триумфа нашего единства и свободы
Утром в День защитника свободы президент Гитанас...
"Евробарометр": как литовцев, так и других жителей ЕС беспокоит подорожание жизни
Дорожающая жизнь вызывает беспокойство у 93% всех...
Литовский театр оперы и балета убрал из репертуара произведения русских композиторов
Литовский национальный театр оперы и балета сообщает,...
Прогноз на выходные: погода будет неприятной
В пятницу днем над Литвой пройдет атмосферный фронт....