"Отлов диких животных с помощью петель является крайне жестоким, так как тяжелораненое животное долго страдает, прежде чем погибнет, поэтому каждый установленный случай имеет особое значение для специалистов природоохраны", — говорит сотрудник Клайпедской инспекции по охране дикой природы Миндаугас Салис.

За незаконно хранившиеся петли нарушителю грозит штраф до 860 евро с конфискацией 5 петель.

Помимо этого, при осмотре хозяйственных построек были обнаружены три 5-литровые пластиковые емкости с жидкостью, пахнущей самогоном.

Данная информация была передана сотрудникам полиции, которые начали досудебное расследование по факту обнаружения на месте происшествия 45 литров жидкости с запахом алкогольных напитков домашнего приготовления.