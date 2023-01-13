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Получив информацию о незаконных рыболовных снастях, хранимых в селе Эглишки Кретингского района, Клайпедские инспекторы природоохраны провели проверку. По словам должностных лиц, информация не подтвердилась, однако было обнаружено 5 петель для отлова диких животных, сообщается в пресс-релизе Департамента охраны окружающей среды.
Kilpa žvėrims
Kilpa žvėrims
© Vilniaus RAAD nuotr.

"Отлов диких животных с помощью петель является крайне жестоким, так как тяжелораненое животное долго страдает, прежде чем погибнет, поэтому каждый установленный случай имеет особое значение для специалистов природоохраны", — говорит сотрудник Клайпедской инспекции по охране дикой природы Миндаугас Салис.

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За незаконно хранившиеся петли нарушителю грозит штраф до 860 евро с конфискацией 5 петель.

Помимо этого, при осмотре хозяйственных построек были обнаружены три 5-литровые пластиковые емкости с жидкостью, пахнущей самогоном.

Данная информация была передана сотрудникам полиции, которые начали досудебное расследование по факту обнаружения на месте происшествия 45 литров жидкости с запахом алкогольных напитков домашнего приготовления.

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