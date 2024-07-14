Природа снова преподнесла сюрприз: рядом с Шяуляй зафиксирован вихрь

В группе „Погода и климат в Литве“ на фейсбук поделились кадрами из Рекивы, сделанными в 17.05 ч.
„Сегодня в 16:12 ч. Томас Пуцик, один из синоптиков, который чертит карты прогнозов бурь Estofex, в социальной сети написал X, что над Литвой наблюдается интересная ситуация, около атмосферного фронта формируются отдельные грозовые тучи. Возможны даже вихри. Прогноз опытного специалиста подтвердился“, – сообщается на фейсбуке.
Представители Центра координирования ситуации информировали Delfi, что в деревне Мяшкишке пострадали женщина и ребенок. Сообщается, что обвалились стены хлева и дома, были выбиты окна в доме. Где находились пострадавшие, не сообщается. Они пострадали в результате обрушения стен.
Позже сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как вихрь сносит крыши зданий.