2024.07.14 07:00

Природа снова преподнесла сюрприз: рядом с Шяуляй зафиксирован вихрь

 
ru.DELFI.lt
Netoli Šiaulių užfiksuotas viesulas
Netoli Šiaulių užfiksuotas viesulas
ФОТО: Sandra Sakevičė / Orų entuziastai

В субботу погода в Литве была неспокойной. В многих районах шли ливневые дожди, фиксировались грозы, в Каунасе дождь подмыл виадук, на который опираются конструкции моста. Около Шяуляй был зафиксирован вихрь.

В группе „Погода и климат в Литве“ на фейсбук поделились кадрами из Рекивы, сделанными в 17.05 ч.

„Сегодня в 16:12 ч. Томас Пуцик, один из синоптиков, который чертит карты прогнозов бурь Estofex, в социальной сети написал X, что над Литвой наблюдается интересная ситуация, около атмосферного фронта формируются отдельные грозовые тучи. Возможны даже вихри. Прогноз опытного специалиста подтвердился“, – сообщается на фейсбуке.

Представители Центра координирования ситуации информировали Delfi, что в деревне Мяшкишке пострадали женщина и ребенок. Сообщается, что обвалились стены хлева и дома, были выбиты окна в доме. Где находились пострадавшие, не сообщается. Они пострадали в результате обрушения стен.

Позже сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как вихрь сносит крыши зданий.

Netoli Šiaulių užfiksuotas viesulas

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