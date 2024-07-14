Природа снова преподнесла сюрприз: рядом с Шяуляй зафиксирован вихрь

В группе „Погода и климат в Литве“ на фейсбук поделились кадрами из Рекивы, сделанными в 17.05 ч.

„Сегодня в 16:12 ч. Томас Пуцик, один из синоптиков, который чертит карты прогнозов бурь Estofex, в социальной сети написал X, что над Литвой наблюдается интересная ситуация, около атмосферного фронта формируются отдельные грозовые тучи. Возможны даже вихри. Прогноз опытного специалиста подтвердился“, – сообщается на фейсбуке.