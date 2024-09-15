Природа смилостивилась над участниками Праздника грибов – команды вернулись из леса не с пустыми руками

В этом году чемпионат проводили в деревне Мардасавас (Варенский район). На чемпионат съехалось 18 команд со всей Литвы. На этот раз им разрешили собирать все съедобные грибы.

Неделю назад мэр Варенского района Альгис Кашета, комментируя будущий чемпионат, сказал, что надеется на чудо. И чудо свершилось.На этой неделе на юге Литвы со вторника пару раз прошли дожди.

Пока команды собирали грибы, участники праздника посетили деревню в сопровождении экскурсовода и участвовали в мастер-классах, ели грибной суп.