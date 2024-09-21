Природа продолжает шалить – яблоня зацвела в третий раз

Натуралист Номеда Велавичене говорит, что явление не носит массового характера, но случается, что фруктовые деревья и другие растения при подходящих условиях расцветают неоднократно. Однако они не успеют созреть плодами. „Растения уже не понимают, когда заканчивается сезон и что делать, поэтому у них появляются поздние цветы. Не раз весной мы наблюдаем такой взрыв, когда все цветы распускаются не по порядку, а вместе. Таково влияние климата.
Многие растения, которые рано зацвели и дали семена или плоды, снова начнут цвести осенью, если погода не будет холодной. Конечно, это одиночное цветение. Растения уже отдали много энергии массовому основному цветению и созреванию плодов“, - говорит натуралист.
По ее словам, по мере потепления климата, может быть не так быстро, но холодный сезон может сократиться и теплая погода будет преобладать, поэтому фруктовые деревья, если за ними правильно ухаживают, могут однажды дать второй урожай, как и в других странах. „Естественно, это может произойти не так быстро, но создав надлежащие условия, это возможно“, - добавляет она и уверяет, что то, что мы видим сейчас, - это последние цветы, которые не успеют перерасти в зрелые фрукты. На вопрос, не вредит ли такое повторное цветение фруктовым деревьям, Н. Велавичене отвечает, что оно отнимает силы: „Если осенью оно цветет обильно, то действительно израсходует много сил, то ранней весной это плодовое дерево должно быть дополнительно удобрено. Но обычно растения осенью не цветут обильно. Когда наступает прохладная погода, они готовятся к отдыху“.
Растения, добавляет она, не ориентируются по календарю, но ценят природные условия (продолжительность дня, тепло, влажность), поэтому при благоприятных условиях они могут цвести не один раз.