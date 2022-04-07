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Владельцы жилья, предоставившие его для временного проживания украинцев, с апреля могут подавать заявки на получение компенсаций, сообщает Соцмин Литвы. Они должны обращаться в администрацию муниципалитета, где находится жилье.
Принявшие украинцев жители Литвы и бизнес могут обращаться за компенсациями
© Reuters / Scanpix

Компенсации могут получить бизнес и жители Литвы, которые предоставили или предоставят беженцам из Украины временное жилье: квартиры, гостиничные номера и другие пригодные для жизни помещения. На компенсации из госбюджета выделено 6,3 млн. евро.

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"Благодарим всех жителей Литвы, которые предоставляют жилье беженцам из Украины. Потребность во временном жилье очень велика. С помощью компенсаций мы хотим побудить людей принимать украинцев.

Мы хотим, чтобы украинцы гармонично интегрировались в нашей стране, поселялись не только в крупных городах, но и в регионах, где есть рабочие места и школы, детские сады для детей", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

Размер компенсации зависит от количества принятых беженцев. За первого человека платят 150 евро, за второго и последующих – по 50 евро в месяц. Размер компенсации не зависит от того, в каком муниципалитете находится жилье.

Kompensacija
Kompensacija
© Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuotr.

Компенсации платят со второго месяца, первый жители или бизнес должны оплачивать сами. Кроме того, компенсации платят не больше трех месяцев.

Компенсацию могут получить как физические, так и юридические лица (за исключением государственных юридических лиц), которые заключили с украинцами договор об аренде помещения или квартиры.

Чтобы получить компенсацию, надо обращаться в муниципалитет, на территории которого находится жилье, и написать заявление в свободной форме или заполнить установленную в муниципалитете форму о назначении компенсации. Кроме того, надо предъявить договор о передаче имущества в пользование, составленный по действующим в Литве законам, или его копию. В документе должно быть имя/фамилия получателя имущества в пользование, персональный код (код иностранца, у которого есть интерес в Литве (ILTU-код), дата рождения, если у иностранца нет персонального кода.

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