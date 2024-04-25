Приняты меры в отношении "крепости" Борисова: говорят о диверсиях и тайном складе с амуницией

Журналисты Delfi сообщали, что государственные службы мало что могут сделать с "крепостью" предпринимателя Борисова в Тракайском районе. Инспекция по строительству обнаружила там много лет назад нелегальную подземную постройку, которая стоит там и сейчас.
Огромная территория в лесу принадлежит компании Борисова Geovika.
Вся эта территория в деревнях Вайняй и Жеребенай огорожена забором, и охраняется вооруженной охраной. Кроме того, на территории есть площадка для вертолетов и взлетно-посадочная полоса для самолетов.
Напомним, что 5 апреля этого года информационное агентство Elta сообщило, что спонсор отстраненного с должности президента Литвы Роландаса Паксаса гражданин России Борисов лишен постоянного вида на жительство в Литве, поскольку представляет угрозу нацбезопасности страны. Борисову также запрещено в течение 5 лет въезжать на территорию Литвы. Борисов обжаловал решение департамента миграции в суде, но суд отклонил его заявление, как необоснованное.
24 апреля вопрос "крепости" Борисова обсуждался на заседании парламентской Антикоррупционной комиссии.
Ее председатель Альгирдас Стончайтис попросил главу Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Альбертаса Станисловайтиса прокомментировать этот вопрос.
Однако Станисловайтис сказал, что работает в инспекции недавно, поэтому все детали этого дела ему неизвестны. Вместо него ситуацию комментировала глава одного из департаментов Ирина Тузене.
"Есть три объекта, три постройки, в связи с которыми у Инспекции по строительству были вопросы легальности. Это подземная постройка, возможно тир, хозпостройка и беседка по другую сторону озера", - сказала Тузене.
"Начнем с подземной постройки: в 2016 г. инспекция организовала рейд, о котором строителя не информировали, тогда и были обнаружены эти постройки. Было несколько проверок, нашли место подземной постройки. Чтобы найти ее, пришлось просить помощи у полиции, заходили в соседние здания, искали спуск в подвал. Внутреннюю стену постройки нашли, но внутрь через нее попасть не удалось.
Было решено применить геофизические исследования. Купили соответствующую услугу. Было обнаружено подземное помещение длиной 300 и шириной, площадью около 952 кв. м. Инспекции не предъявили разрешение на его постройку. Постройку измерили и получили координаты ее местонахождения. На этом основании был составлен акт о самовольном строительстве с требованием устранить постройку. По истечении установленного срока выяснилось, что постройку не снесли.
Инспекция обратилась в суд с требованием обязать истца убрать самовольную постройку. Судебный процесс длился несколько лет. Суд указал, что требование адресовано не к тому человеку, поскольку Борисов не является владельцем земли.
С 2012 г. участок записан на ЗАО Geovika. Суд также указал, что в ходе геофизических исследований могли неверно установить местонахождение постройки и ее категорию. Верховный суд Литвы отклонил жалобу инспекции. Поскольку инспекция исчерпала все юридические возможности заставить Борисова снести постройку, акт о самовольном строительстве был упразднен", - сказала Тузене.
По ее словам, что касается двух других нелегальных построек, убрали только беседку, из-за второй постройки с 2016 г. идут судебные разбирательства. В данном случае акт о нарушении составлен на имя компании Geovika. Geovika пытается узаконить постройку, которую называет охотничьим домиком.
Стончайтис не мог понять, почему чиновники не смогли попасть внутрь подземной постройки.
"Честно говоря, это звучит жутко. Такие тайные постройки, что нельзя найти вход в них. Или их даже службы не могут найти. Ваши данные показывают, что они существуют. это бессилие уже даже не удивляет. Но у него в государстве должен быть какой-то предел", - считает депутат.
Депутат Агне Ширинскене интересовалась, почему инспекция, зная, где находится подземная постройка, не разобрала ее верхнюю часть, чтобы попасть внутрь и почему не составляют новый акт о нелегальной постройке.
Тузене объяснила, что ЗАО Geovika переняло только землю, но не постройки на ней.
Станисловайтис сказал, что у его службы нет полномочий разбирать крыши построек, чтобы попасть внутрь.
Ширинскене ответила ему, что такие полномочия есть у полиции.
"Полиция такие действия не предпринимала", - сказал Станисловайтис.
"Инспекция пошла стандартным путем. К сожалению, суд указания инспекции не признал. Не признал и существование постройки. На самом деле ситуация курьезная, эксперты указали, что постройка есть, а юридические ее нет. Суд не принял наши доказательства", - продолжил он.
"Но вы не ответили, почему не составляете акт в отношении нового владельца", - заметила Ширинскене.
Тузене сказала, что пытались обязать снести здание его строителя.
Но Ширинскене этот ответ не удовлетворил, она заявила, что под землей может находиться объект, представляющий угрозу нацбезопасности Литвы.
"У вас есть геолокация. Такой сигнал дан другим - стройте здания под землей. Может, там действует школа зеленых человечков. А мы разводим руками. На самом деле этот вопрос надо решать на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне. Такая бездеятельность, по моему мнению, представляет некоторый риск, у нас есть непонятно что. Бомбы - не бомбы, тир - не тир. Может, какой-то центр подготовки, который могут использовать, а могут - нет. Но он существует и существует давно", - возмущалась Ширинскене.
Стончайтис назвал ситуацию опасной и сказал, что, по его мнению, надо обращаться в прокуратуру и Департамент госбезопасности.
Депутат Вилюс Семешка сказал, что ситуация угрожающая. По его словам, эту постройку могут использовать для диверсий или как склад амуниции, поэтому медлить нельзя.
"Надо немедленно обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы выдали ордера, чтобы полиция могла провести проверку внутри. Это уму непостижимо.
Представьте: я куплю участок с небоскребом и скажу, что могу в нем делать, что хочу, потому что не я его построил, я только участок купил. Тут тоже самое, только под землей. Надо помочь Инспекции по строительству. Конечно, хотелось бы решительных действий и с вашей стороны, но вы застряли. Проблема существует 8 лет. Медлить нельзя, где гарантия, что диверсии уже сейчас не планируют", - сказал Семешка.
Стончайтис сказал, что проблему будут решать быстро, начнут с обращения в Департамент полиции и другие службы.
Станисловайтис сказал, что по его мнению, без вмешательства других ведомств инспекция попасть в подземную постройку не сможет.
Delfi обращался за комментарием в Geovika, но пока ответа не получил.