Приняты меры в отношении "крепости" Борисова: говорят о диверсиях и тайном складе с амуницией

"У вас есть геолокация. Такой сигнал дан другим - стройте здания под землей. Может, там действует школа зеленых человечков. А мы разводим руками. На самом деле этот вопрос надо решать на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне. Такая бездеятельность, по моему мнению, представляет некоторый риск, у нас есть непонятно что. Бомбы - не бомбы, тир - не тир. Может, какой-то центр подготовки, который могут использовать, а могут - нет. Но он существует и существует давно", - возмущалась Ширинскене.