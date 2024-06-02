Примите участие в международном фотоконкурсе: запечатлите инициативы по изменению климата

Этот конкурс - возможность запечатлеть действия, связанные с изменением климата, чтобы распространить информацию о последствиях этого процесса.

Организаторы конкурса призывают вас фиксировать события, инициативы, образование и проекты, связанные с климатом и его изменением, в вашем доме, сообществе или городе. На вашей фотографии должны быть изображены моменты действий, которые вы совершили сами, или действия, связанные с климатом, которые вы увидели рядом с собой.