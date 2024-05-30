Прилетевший в Вильнюс на своем самолете белорус: я провожал свою девушку

По словам представителя Литовских аэропортов, перед тем, как ему дали разрешение на посадку были проведены процедуры проверки.
Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас подтвердил, что самолет прилетел из Минска, проводилась жесткая процедура согласования полета и проверки. Самолетом управляло частное лицо.
Позже эту информацию подтвердил и пилот на своей странице в Facebook. Выяснилось, что слетал за границу белорусский айтишник Сергей Вардомацкий, об этом сообщил портал Belsat.eu.
Он назвал себя „последним международным“ и „самым знаменитым“ частным пилотом из Беларуси.
А также уточнил, что отправился в Вильнюс, чтобы подбросить подругу на рейс Ryanair.
„Никто никогда не закрывал воздух в ЕС для белорусских самолетов, как и не запрещал приезжать на своем автомобиле… Полеты ограничены для перевозчиков, то есть для коммерческой деятельности“, – написал Сергей Вардомацкий.
И добавил, что об этом мало кто задумывался, потому что „и было-то двое, кто иногда летал“.
15min сообщает, что на сайте Flightradar показали - 28 мая, в 8.30 ч. в Вильнюсе посадку совершил небольшой спортивный самолет (регистрационный номер EW–535SL).
Сообщается, что по доступным для всех данным, видно, что самолет принадлежит частному аэродрому, находящемуся около Минска.