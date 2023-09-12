Приговоренным к пожизненному заключению осужденным разрешили покупать муку и другие продукты

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Литовская служба тюрем (ЛСТ) сообщила, что на прошлой неделе приговоренные к пожизненному заключению осужденные объявили голодовку, а 11 сентября отменили ее после того, как им снова разрешили покупать муку, крупу, яйца и другие продукты.

ЛСТ информировала, что после того как в соответствии с действующим порядком заключенным запретили покупать неполагающиеся товары, 7 из 8 приговоренных к пожизненному заключению осужденных, объявили голодовку и отказались от тюремной еды.

ЛСТ вместе с руководством Мариямпольской тюрьмы оценили ситуацию и заявления, поданные осужденными, и решили инициировать поправки к действующим законам, особое внимание будет уделено праву заключенных на покупки.

Временно было решено не менять действовавший прежде в тюрьме порядок и разрешить заключенным покупать муку, яйца и другие продукты.

Голодовка заключенных длилась с минувшего четверга по понедельник.

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