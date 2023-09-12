Приговоренным к пожизненному заключению осужденным разрешили покупать муку и другие продукты

Литовская служба тюрем (ЛСТ) сообщила, что на прошлой неделе приговоренные к пожизненному заключению осужденные объявили голодовку, а 11 сентября отменили ее после того, как им снова разрешили покупать муку, крупу, яйца и другие продукты.