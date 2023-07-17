Приговор Ульвидасу по делу о растлении несовершеннолетних остается в силе

Как говорится в пресс-релизе суда, Каунасский окружной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, постановил, что решение суда первой инстанции является обоснованным и законным.
Суд первой инстанции, обобщив показания обвиняемых, потерпевших и свидетелей, которые подтвердили обстоятельства о том, что обвиняемый до начала общения всегда спрашивал у потерпевших их возраст и продолжал общение с ними только будучи уверенным, что им исполнилось 16 лет или больше, а потерпевшие лгали о своем возрасте, постановил, что утверждения обвиняемого о том, что он не знал о том, что девушкам не исполнилось 16 лет, не были опровергнуты. Суд первой инстанции постановил, что в данном случае убеждение подсудимого в том, что потерпевшие и свидетели были в возрасте 16 лет и старше, исключает вину А. Ульвидаса в растлении лиц моложе 16 лет.
Прокурор обжаловал данный приговор в Каунасский окружной суд, требуя признать оправданное лицо виновным по обвинению в растлении лиц, не достигших 16-летнего возраста. В апелляционной жалобе поднимался вопрос оценки доказательств и утверждалось, что суд первой инстанции слишком узко оценил собранные по делу доказательства, не оценил их с точки зрения совокупности, взаимосвязи, а оправдательный приговор был основан исключительно на показаниях оправданного, несовершеннолетних и свидетелей.
Тем не менее, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что по данному делу собрано недостаточно достоверных доказательств, которые позволили бы сделать однозначный вывод о совершении А. Ульвидасом инкриминируемых ему преступных деяний, в ходе этого процесса все возможности для выяснения объективной истины были исчерпаны, поэтому суд отклонил жалобу прокурора.
Настоящее постановление Каунасского окружного суда вступает в силу со дня его обнародования. Оно может быть обжаловано в Верховный суд Литвы в кассационном порядке.