Приговор Ульвидасу по делу о растлении несовершеннолетних остается в силе

Суд первой инстанции, обобщив показания обвиняемых, потерпевших и свидетелей, которые подтвердили обстоятельства о том, что обвиняемый до начала общения всегда спрашивал у потерпевших их возраст и продолжал общение с ними только будучи уверенным, что им исполнилось 16 лет или больше, а потерпевшие лгали о своем возрасте, постановил, что утверждения обвиняемого о том, что он не знал о том, что девушкам не исполнилось 16 лет, не были опровергнуты. Суд первой инстанции постановил, что в данном случае убеждение подсудимого в том, что потерпевшие и свидетели были в возрасте 16 лет и старше, исключает вину А. Ульвидаса в растлении лиц моложе 16 лет.