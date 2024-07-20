Приготовьтесь: на выходные вам может понадобиться зонтик

Дождевые облака начнут формироваться во второй половине дня на северо-востоке Литвы, поэтому местами кратковременно пойдет дождь. В некоторых местах возможны грозы. Преобладающий ветер будет западный, 6-11 м/с. Самая высокая температура воздуха днем ​​составит от 23 до 28 градусов тепла на всей территории Литвы.



Вечером в воскресенье на большей части территории страны будет переменная облачность, но в Западной Литве ясно. В первой половине ночи на северо-западе еще возможен небольшой дождь. Ветер будет почти не ощущаться, а температура ночью опустится до 11-16 градусов, на побережье будет немного теплее, термометры там не будут показывать ниже 18 градусов.