Приготовьтесь: на выходные вам может понадобиться зонтик

Дождевые облака начнут формироваться во второй половине дня на северо-востоке Литвы, поэтому местами кратковременно пойдет дождь. В некоторых местах возможны грозы. Преобладающий ветер будет западный, 6-11 м/с. Самая высокая температура воздуха днем составит от 23 до 28 градусов тепла на всей территории Литвы.
Вечером в воскресенье на большей части территории страны будет переменная облачность, но в Западной Литве ясно. В первой половине ночи на северо-западе еще возможен небольшой дождь. Ветер будет почти не ощущаться, а температура ночью опустится до 11-16 градусов, на побережье будет немного теплее, термометры там не будут показывать ниже 18 градусов.
Утром в воскресенье - небольшая облачность, но позже небо закроют облака, из-за чего в течение дня во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди. Ветер - умеренный, преимущественно северо-западного направления, его скорость будет достигать 4-9 м/с. Самая высокая дневная температура будет между 23 и 28 градусами тепла.
Начало следующей недели также ожидается очень теплым, во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди, а также местами грозы.