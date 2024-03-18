Пригласившие в Литву исполнителя Пупо организаторы: в Москву он ездил ради мира

Организатор концерта - компания Legacy Inn. Ее представители заявили, что исполнителей из страны-агрессора они не приглашают.
"Мы как организаторы знаем, что в 2023 году исполнитель отказался ехать в Россию. Так он продемонстрировал свою позицию.
Он не является гражданином России. У него европейское (итальянское) гражданство, поэтому он может ездить по всей Европе. В 2023 г. он выступал в Каунасе и Клайпеде. В официальном списке его концертов нет данных, что в 2024 г. он планирует выступать в России.
Когда мы поинтересовались, почему он ездил в Москву, исполнитель ответил, что о политике не говорит. Его весть миру проста – он хочет нести "голубя мира". Итальянец заверил, что в Москву ездил ради мира", – отметила в интервью Delfi компания Legacy Inn.
"26 апреля должен состояться концерт Пупо на Шяуляйской арене, билеты распространяет bilietai.lt. Однако 15 марта Пупо в Москве, в Кремле провел свой большой концерт с участием всех его (как он сам сказал) российских друзей, местных исполнителей. Концерт назывался "Большой бенефис Пупо. В кругу друзей".
Идет война, а Пупо организует свой сольный концерт в Кремле, в самом сердце Москвы, на концерте он пел дуэтом с российскими исполнителями, которые поддерживают войну, а на псевдовыборах агитировали за Путина. И после такого неуважения к украинцам и демонстрации поддержки режима ему разрешат выступать в Литве? Это еще хуже, чем случай с исполнительницей LP", – писала читательница.
Delfi напоминает, что после скандала с LP, ее концерт в Вильнюсе был отменен. Причина отмены концерта - ответ на видео исполнительницы в социальных сетях, на котором она в худи с российской символикой, подаренном российскими поклонниками, радуется письму от 24 февраля (вторая годовщина начала войны в Украине).