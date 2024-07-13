Прием в Офисе президента - только для литовской элиты: в очередь выстроились и политики, и представители шоу-бизнеса

„Человек, который включен в протокольный список приглашенных, говорит: нет, я не буду участвовать. Конечно, это определенная форма выражения, дескать, мне не нравится находиться в этой компании“, - прокомментировал А. Лидека.

Обычно прием проводится ежегодно 6 июля по случаю Дня государства. В этом году дату пришлось перенести из-за Праздника песни. Ранее советник президента Ридас Ясюлёнис сообщил Delfi, что Г.Науседа продолжает традицию устраивать приемы в президентстве по случаю Дня государства, которая на некоторое время была прервана. Эта старая традиция призвана объединить и почтить достойных людей из разных областей государственной жизни и различных регионов Литвы. „Президент приглашает на прием тех, кто внес свой вклад в укрепление государственности Литвы и репутации страны из мира культуры, искусства, науки, академического сообщества, бизнеса, государственных и государственных учреждений, дипломатического корпуса, средств массовой информации, религиозных сообществ, неправительственных организаций, например, представителей образовательных и обучающих сообществ, которые объединяют людей с ограниченными возможностями“, — говорил еще в прошлом году Р. Ясюленис.