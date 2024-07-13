Прием в Офисе президента - только для литовской элиты: в очередь выстроились и политики, и представители шоу-бизнеса

Прием начался в 19 часов. Почетные приглашенные гости начали прибывать на традиционный прием значительно раньше – за час до начала возле места торжества начала выстраиваться огромная очередь. Приглашенные на прием, которых собралось около двух тысяч человек, были празднично одеты в соответствии с указанным в приглашении дресс-кодом, гости были в праздничном настроение. Здесь можно было встретить мэров различных городов, представителей муниципалитетов, политиков, журналистов и представителей культуры и развлекательного бизнеса.
Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис с женой, еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс с матерью, артист Линас Адомайтис с женой, продюсер Мантас Бертулис с новой девушкой, актрисой Угне Завистаускайте, неоднозначно оцениваемый актер Жилвинас Тратас, визит которого вызвал возмущение, легендарные танцоры, тренеры Юрате Норвайшене и Чесловас Норвайша, солист оперы Мерунас Витулскис с женой и другие.
На торжественное мероприятие в сопровождении прибыл и президент Валдас Адамкус.
Стоит отметить, что подобные торжественные застолья проводятся в стране нечасто, поэтому, когда они происходят, то вызывают любопытство у публики. Причем литовцев интересует не только сам список гостей, но и то, как одевается приглашенная публика на подобные торжества. В этом году в приглашениях гости обнаружили четкий дресс-код – смокинги. Это означает, что мужчинам следует надеть костюм или темный костюм, а женщинам рекомендуется надеть вечернее платье.
Эксперт по этикету предупредил, почему нельзя пропускать такое мероприятие
Эксперт по этикету Арминас Лидека ранее рассказал Delfi, что отказ от участия в такого рода мероприятии может оскорбить человека, который его организовал.
„Человек, который включен в протокольный список приглашенных, говорит: нет, я не буду участвовать. Конечно, это определенная форма выражения, дескать, мне не нравится находиться в этой компании“, - прокомментировал А. Лидека.
Обычно прием проводится ежегодно 6 июля по случаю Дня государства. В этом году дату пришлось перенести из-за Праздника песни. Ранее советник президента Ридас Ясюлёнис сообщил Delfi, что Г.Науседа продолжает традицию устраивать приемы в президентстве по случаю Дня государства, которая на некоторое время была прервана. Эта старая традиция призвана объединить и почтить достойных людей из разных областей государственной жизни и различных регионов Литвы. „Президент приглашает на прием тех, кто внес свой вклад в укрепление государственности Литвы и репутации страны из мира культуры, искусства, науки, академического сообщества, бизнеса, государственных и государственных учреждений, дипломатического корпуса, средств массовой информации, религиозных сообществ, неправительственных организаций, например, представителей образовательных и обучающих сообществ, которые объединяют людей с ограниченными возможностями“, — говорил еще в прошлом году Р. Ясюленис.