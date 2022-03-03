Приехавший в Киев на лечение литовец домой не вернулся – дежурит на посту

Он присоединился к добровольцам.

Альбертас из Клайпеды не захотел назвать свою фамилию из соображений безопасности. Журналист говорил с ним в среду утром, когда он собирался на дежурство.

"Если бы я уехал, не смог бы себе простить, не смог бы спокойно жить после того, как был в Киеве, мог принести пользу, но уехал. Это моя позиция. Может, не совсем разумно, но так подсказало сердце. Я вижу людей, которым нужна помощь в тяжелом положении", – сказал он.

После беседы от отправился на дежурство. На своим посту он проверяет автомобили и готовит коктейли Молотова.

Он приехал в Киев в середине декабря из Великобритании, куда уехал с семьей в 2008 году. Он работа там в доме опеки, был волонтером.

В Литву Альбертас в последний раз приезжал три года назад.

"В Киев я приехал лечить зубы, позвоночник и колено, я занимался спортом, сейчас мне была нужна помощь врачей. В Киеве есть хорошая клиника, мне ее рекомендовали знакомые. Я планировал уехать в середине марта, но сейчас останусь до последнего. Не могу все бросить и уехать. Мне кажется, это судьба, так сложилось", – сказал он.

О ситуации в Киеве он каждый день информирует друзей, выкладывает фото и видео. Есть те, кто просит его вернуться домой, но большинство благодарит за помощь.

"Я не военный профессионал. Я больше помогаю местным психологически. Им это помогает. То, что рядом гражданин Литвы. Все меня знают, я то там, то тут дежурю", – рассказал Альбертас.

"Ого, это ты, тот, о ком нам говорили. Моральная поддержка большая, что они не одни", – прибавил он.

Альбертас сказал, что соотечественников на службе не видел, но слышал, что они есть.

Его особенно ценят за медицинские знания: на посту он выполняет функции медика.

Он работает в доме опеки в Великобритании. В Киеве он прослушал курсы фельдшеров. На них особое внимание уделяли остановке кровотечений.

Сейчас он служит без оружия, но несколько дней назад дежурил в метро с оружием в руках.

"Я применял оружие, стрелял по мишеням, играл в военные тактические игры, участвовал в реконструкциях боев ВМВ, но здесь, в Киеве, я получил оружие только потому, что оказался в определенное время в определенном месте", – заметил Альбертас.

Когда Россия напала на Украину он записался в добровольцы.

"Было объявление с тремя адресами, где набирали добровольцев. Я поехал по одному адресу, а тогда еще не было принято решение о принятии иностранцев. Поехал по другому адресу, когда был там, услышал выстрелы – шел бой около пункта мобилизации. Над нами летал российский истребитель. Было много украинских добровольцев, но многие из них - без оружия", – рассказал молодой человек.

"Поползли слухи, что привезут оружие. Так и было. Тогда была угроза прорыва тактической группы в центр Киева через нашу базу, и просто раздали оружие, спросили имена, фамилии, адреса. Когда ту группу ликвидировали, нас отправили патрулировать и охранять метро, искать диверсантов. Сутки охраняли и стратегический перекресток", – рассказал Альбертас.

Позже он стал дежурить в том районе, в котором живет, благодаря этому есть возможность отдохнуть или хотя бы сходить в душ, добровольцы сменяют друг друга на посту.

"Сейчас я медик, оружие передал другому человеку. Когда мы дежурим, в основном проверяем машины, устанавливаем баррикады, готовим коктейли Молотова, но основная наша задача - выявлять диверсантов", – рассказал Альбертас.

Во вторник через из пост проехала с охраной экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. н сказал что такое вдохновляет на продолжение миссии.

"За рулем был водитель, вежливо остановился, открыл окно. Когда спросили, кто сидит сзади, увидели, что это известный политик. Я видел, что она улыбается, она послала мне воздушный поцелуй. Я мало знаком с украинской политикой, не являюсь поклонником Тимошенко, но это повысило мотивацию, эти люди не убежали, остались с нами", – сказал Альбертас.

Дежурные проверяют документы пересекающих пост, багажники авто на предмет наличия оружия. Кроме того, проверяют информацию об автомобилях, находящихся в розыске.

Когда действует комендантский час (с 20 до 7 ч) проверяют людей, которые выходят на улицу. Дежурные также охраняют учреждения от мародеров и воров.

Альбертас заметил что украинцы в этот тяжелый период проявляют единство. На посты привозят еду, кофе, чай. Жертвуют одежду.

Самое сложное, по его словам сейчас - планирование времени.

"Мои родители переживают, но я уже взрослый человек, могу позволить себе принять такое решение. Я чувствую, что отец меня поддерживает, хотя и переживает, а мама, конечно, хочет, чтобы я вернулся", – рассказал он.

Молодой человек признал, что ему страшно, но к угрозе гибели во время войны привыкаешь.

"Не хотелось бы, чтобы всех сровняли с землей. Страх - нормальная реакция организма. Было страшно в первый день, когда шел тот бой, когда раздали оружие, был страх, что осталось жить несколько минут, когда летал над головой истребитель. Страшно было не за себя, а за маму, что она не переживет утраты", – сказал он.

"Но это первые дни войны, с каждым днем страха становится все меньше... Куда-то испаряется, привыкаешь", – прибавил он.