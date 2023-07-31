Приехавшая в Паневежис украинка потрясена: я не понимаю, почему такое происходит

"Путин меня преследует во всем центре Паневежиса. Где бы я ни была – беспристрастное лицо убийцы смотрит на меня с плакатов. Зачем в мирном городе развесили эти плакаты мне непонятно", – сказала Елена.

В Паневежисе висят плакаты трех типов: с Владимиром Зеленским, молодым военным, обнимающим дочь, и с Путиным, которого арестовывают сотрудники украинских служб.

Под каждым плакатом – вдохновляющее высказывание за победу Украины и призыв жертвовать неправительственной организации, поддерживающей борьбу Украины за свободу.

Однако живущей в Паневежисе украинке эта социальная реклама кажется неподходящей. "Я еще плохо знаю литовский, – призналась Елена. – Поэтому, когда я увидела беспристрастно взирающего на меня Путина, рядом военных и призыв звонить и поддержать, подумала, что это какая-то провокация. Что призывают поддерживать Путина".

Только позже, после беседы на эту тему с другими украинцами, она поняла, что изображено то, к чему стремятся - арест Путина.