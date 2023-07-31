Приехавшая в Паневежис украинка потрясена: я не понимаю, почему такое происходит

"Путин меня преследует во всем центре Паневежиса. Где бы я ни была – беспристрастное лицо убийцы смотрит на меня с плакатов. Зачем в мирном городе развесили эти плакаты мне непонятно", – сказала Елена.
В Паневежисе висят плакаты трех типов: с Владимиром Зеленским, молодым военным, обнимающим дочь, и с Путиным, которого арестовывают сотрудники украинских служб.
Под каждым плакатом – вдохновляющее высказывание за победу Украины и призыв жертвовать неправительственной организации, поддерживающей борьбу Украины за свободу.
Однако живущей в Паневежисе украинке эта социальная реклама кажется неподходящей. "Я еще плохо знаю литовский, – призналась Елена. – Поэтому, когда я увидела беспристрастно взирающего на меня Путина, рядом военных и призыв звонить и поддержать, подумала, что это какая-то провокация. Что призывают поддерживать Путина".
Только позже, после беседы на эту тему с другими украинцами, она поняла, что изображено то, к чему стремятся - арест Путина.
"Мы будем хлопать в ладоши от радости, когда Путина на самом деле арестуют, когда закончится война, – сказала Елена. – Но сейчас этого нет, зачем вводить людей в заблуждение? Зачем злить и провоцировать, подсовывая фотографии палача?"
Елена уверяет, что не она одна восприняла рекламу таким образом.
"Моя соотечественница попросила спросить у литовцев: если вас, литовских женщин, изнасиловали бы, а насильник сбежал, вы хотели бы, чтобы повсюду видели его фотографии, пусть и в наручниках и напоминали вам о ваших мучениях? У мужчин она спросила бы, как они реагировали бы на фотографии насильника или убийцы своих возлюбленных?", – сказала Елена.
Главный дизайнер Паневежского муниципалитета Арвидас Наркявичюс сказал, что муниципалитет только сдает в аренду место для такой рекламы. Место для социальной рекламы выделяется бесплатно.
Сам Наркявичюс сказал, что плакаты с изображением Путина не показались ему двусмысленными. "Я понимаю так - эта реклама призывает помочь расправиться с Путиным", – заметил он.
Глава компании Clear Channel Lietuva Артурас Штауде сказал, что эти плакаты были созданы по инициативе неправительственной организации "Синий и желтый" и такие плакаты есть не только в Паневежисе, но и в других городах Литвы. До сих пор никто на них не жаловался.
Представитель организации "Синий и Желтый" Каролис Жукаускас считает рекламу с изображением Путина подходящей и действенной.
По его словам, уже готовы плакаты с изображением Путина и главы МИД РФ Сергеем Лавровым, сидящими за решеткой – такие плакаты появятся и в Паневежисе.
"Цель такой социальной рекламы - создать образ будущего дня победы в Украине. Мы видим в нем сияющего президента Владимира Зеленского и поверженного Путина", – сказал Жукаускас. Он заметил, что понимает, почему украинцы не хотят видеть Путина, но реальность пока иная.
Психолог Илона Грубинскене сказала, что понимает, почему такие плакаты больно видеть украинкам.
"Мы с мужем недавно заметили стенд с Путиным и решили, что он не подходит, поскольку несет вводящую в заблуждение информацию", – сказала психолог. По ее словам, мы все живем здесь и сейчас.
"Значит, побежденного Путина пока нет, – сказала она. – А такой плакат показывает искаженную реальность, которая оскорбительна для украинских женщин и вызывает у них противоречивые чувств. Он не отражает реальность".