Приехавшая в Литву украинка с тремя детьми: хочется только одного

Лиля рассказала о своей жизни в Литве в интервью на Žinių radijаs. По ее словам, она с детьми живет с семьей хороших людей в трехкомнатной квартире.

"Я пока не работаю, получаю пособие, поскольку я в отпуске по уходу за ребенком. Младшему еще нет трех лет. Муж работает в Литве уже три года", – рассказала женщина.

"У нас все есть благодаря литовцам и работе мужа", – продолжила она.

Однако женщина признала, что и она, и другие украинцы, хотели бы вернуться домой.

"Некоторые приехали без вещей, в куртках и тапках. Женщинам, которые приехали сюда без мужчин, очень тяжело, они беспокоятся за близких", – сказала Лиле.

Она признала, что сама, приехав в Литву много плакала, ведь в Украине остались родители, сестра, домашние животные.

"Я уехала, чтобы спасти семью, но все равно тянет в Украину, домой", – сказала она.

Лиля сказала, что в Литве украинкам несложно найти работу, они работы не боятся и могут выполнять любую работу.

"Детей принимают в детские сады, женщины могут работать. Проблема только с жильем – люди не очень хотят принимать семьи с маленькими детьми, но помогают волонтеры, тогда в течение нескольких дней удается найти жилье", – рассказала она.

По ее словам, некоторые беженцы хорошо жили в Украине, поэтому надеялись на "курортные" условия и в Литве.

"Но есть и те, кто провел в подвалах несколько недель, они бежали от войны. Спасибо Литве, что помогает нам почувствовать себя нужными, не такими бессильными. Когда сутками воют сирены, очень тяжело", – делилась воспоминаниями женщина.

Она не скрывала, что беспокоится за оставшихся в Украине близких. Брат Лили сейчас в армии, он защищает Украину.