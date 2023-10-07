Приехавшая на забастовку учитель показала свою зарплату: у кого-то еще есть вопросы?

Одна учитель из Вильнюса сказала LNK, что ее мотивирует.
"Что меня лично мотивирует, так это ученик, который, уходя с урока, говорит "спасибо". Это мотив, ты понимаешь, что ты нужен и твоя работа имеет значение", – сказала LNK учитель литовского и литературы Юргита Юкнявичене.
Услышать спасибо учитель хотела бы не только от учеников, но и от государства. Лидер бастующего профсоюза Андрюс Навицкас был встречен в Вильнюсе аплодисментами. Он шел в столицу больше 150 км пешком.
"Это чувство волнующее, учителей много, они идут вместе", – сказал Навицкас.
Учитель английского Дангуоле Науёкене подчеркнула, что учителя не хотят лишать денег врачей и полицейских.
"Всем должно хватить денег. Мы ведь строим государство благосостояния или нет?", – сказала она.
Несколько человек пришли в Вильнюс пешком, остальные ехали на автобусах.
"Когда я сказал, что еду на забастовку, мне пожелали удачи, выразили поддержку", – сказал LNK учитель физики Йонас Яунюс.
Школьница Ругиле сказала, что учителей поддерживают, их работу ценят.
"Мы понимаем, что им тяжело, что условия надо улучшать. Мы сами это видим", – сказала школьница.
Учителя собрались у здания правительства.
"Штатная абракадабра с большой усталостью. Количество учеников в классе - это кошмар", – сказала учитель английского в начальной школе Снегуоле Велицкене.
Учитель этики Мяйле Платукене рассказала о своей зарплате: "Моя зарплата 1135 евро, это за 1,4 ставки. У кого-то еще есть вопросы?"
Одни учителя пришли в четверг к зданию правительства с раннего утра, другие ночевали там в палатках.
"Если мы ничего не будем делать, я думаю, систему ждет крах", – сказала учитель литовского языка и литературы Лорета Ликатавичене.
Министр науки образования и спорта Гинтаутас Якштас сказал, когда будет меняться зарплата учителей.
"Запланированная зарплата не изменится – это 21%. Первое повышение – с января на 10%, остальная часть - с 1 сентября. Это не изменится в зависимости от забастовки", – сказал министр.
Премьер Ингрида Шимоните сказала, что "нет денег, которые откуда-то можно было бы взять".
"Тут надо либо уменьшать другие выплаты, либо повышать налоги, отказаться от каких-то выплат, или же увеличить долг. Но увеличить долг в следующем году у нас нет никакой возможности", – заметила она.
Навицкас сказал, что переговоры с министерством проходят очень тяжело.
"Может, сколько-то надежды и есть. Но учителя полны решимости. Подождем до понедельника", – сказал он.
Профсоюз убежден, что за дни забастовки учителям заплатит правительство, если нет, это сделает профсоюз. Но будут ли у него на это деньги?
"Наш профсоюз собирает членские взносы. Может, сразу всей суммы не будет, но выплатим со временем. Все будет зависеть от того, как долго будет длиться забастовка, какими будут расходы", – сказал LNK Навицкас.