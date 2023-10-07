Приехавшая на забастовку учитель показала свою зарплату: у кого-то еще есть вопросы?

Одна учитель из Вильнюса сказала LNK, что ее мотивирует.

"Что меня лично мотивирует, так это ученик, который, уходя с урока, говорит "спасибо". Это мотив, ты понимаешь, что ты нужен и твоя работа имеет значение", – сказала LNK учитель литовского и литературы Юргита Юкнявичене.

Услышать спасибо учитель хотела бы не только от учеников, но и от государства. Лидер бастующего профсоюза Андрюс Навицкас был встречен в Вильнюсе аплодисментами. Он шел в столицу больше 150 км пешком.

"Это чувство волнующее, учителей много, они идут вместе", – сказал Навицкас.

Учитель английского Дангуоле Науёкене подчеркнула, что учителя не хотят лишать денег врачей и полицейских.

"Всем должно хватить денег. Мы ведь строим государство благосостояния или нет?", – сказала она.

Несколько человек пришли в Вильнюс пешком, остальные ехали на автобусах.

"Когда я сказал, что еду на забастовку, мне пожелали удачи, выразили поддержку", – сказал LNK учитель физики Йонас Яунюс.