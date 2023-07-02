Приехавшая из Украины женщина рассказала, что ей не нравится: мне стыдно

"Я хорошо живу. В Литву мы приехали почти без ничего, одежда была только та, которую принесли добрые люди, ботинки нам тоже подарили. А недавно я купила новое платье и босоножки. В Юрмале я за 6 евро купила сережки. Могу себе позволить роскошь", – сказала Горошкина.

Однако она не теряет надежды. Ее дети уже говорят по-литовски. Елена купила в лизинг автомобиль.

"Я знаю, что в Паневежисе не хватает инженеров, моя специальность пользуется спросом. Поэтому только себя виню в том, что не работаю по специальности. А не работаю, потому что и спустя год жизни здесь по-литовски не говорю. Учу язык, понимаю, смотрю телеперадачи, но не могу набраться смелости и заговорить. Стыдно говорить с ошибками, а правильно – не научилась", – не скрывает Елена.

Елена получает минимальную зарплату и говорит, что этого ей достаточно. Женщина окончила высшее образование, она инженер, но в Литве и она и дочь являются неквалифицированными работницами. Дочь работает на фабрике, а Елена в Упите - ночным сторожем.

Елена находится в Литве с марта прошлого года. По ее словам, в Литве она получила стабильность и хорошую жизнь. Она и ее совершеннолетняя дочь работают, сын ходит в школу в Упите.

"Я знаю, что до войны в украинских школах уборщицы постоянно ходили за детьми и убирали мусор. Родители немало доплачивали на содержание школ. Возможно, это привело к тому, что детям в школе многое разрешалось, вот они и не получили нужное воспитание", – сказала Горошкина.

Елена предполагает, что в Упите, где учатся дети из Украины, работники школы, наверное, думают, что украинские дети невоспитанные, потому что бросают мусор на пол и рисуют на стенах.

"Я все думаю, почему так, ведь украинцы - достаточно культурные люди. Я подумала и вот что поняла. Например, в миллионном Днепре , откуда я родом, урны стоят через каждые несколько метров, они даже на столбах висят. Там много пепельниц для курящих. В Литве урны надо поискать, иногда бумажку от мороженого приходится класть в сумочку, чтобы потом в урну выбросить", – заметила Елена.

Когда женщина ездит в Паневежис, узнает украинцев по поведению - они курят на улицах и бросаю мусор на газоны.

На вопрос, что ей не нравится в Литве, женщина ответила: "Мне не нравится поведение соотечественников. Мне стыдно".

В марте этого года Елена ездила на родину. "Очень соскучилась. По маме, по мужу, хотелось попасть в свою квартиру, посмотреть через окно, войти в свою спальню, лечь на свою подушку. Все это я сделала, но в Литву вернулась печальнее, чем уехала отсюда. Я пережила разочарование", – не скрывает женщина.

В Украине она видела много грусти и безысходности, люди истощены, лица измученные.

"И порядка, чистоты прежней нет. Когда я ехала, думала, порадую мужа тем, что вымою окна в квартире. Но не сделала этого. Люди в Украине экономят воду и электричество, поэтому чистка окон - большая роскошь", – заметила женщина.

"Меня напугали и цены в украинских магазинах. Я смотрела на них и думала, на какие деньги украинцы покупают продукты и о том, как хорошо я живу в Литве. Когда я ехала назад в Литву, я чувствовала, что еду домой", – сказала Елена.

Она не скрывает, что не была бы в Литве в такой безопасности и не была бы такой счастливой, если бы не Бируте Яснаускене из Упите, которая приняла ее в свой дом.