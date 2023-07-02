02 июля 2023 г. 17:22

Приехавшая из Украины женщина рассказала, что ей не нравится: мне стыдно

 
ru.DELFI.lt
Olena Horoškina tolesnį šeimos gyvenimą sieja tik su Lietuva.
Olena Horoškina tolesnį šeimos gyvenimą sieja tik su Lietuva.
ФОТО: Sekundė.lt / G. Kartano nuotr.

Елена Горошкина приехала из Украины в Тарнаголу (Паневежский район) вместе с двумя детьми. Женщина скучает по родине, но уже думает о том, что не хочет туда возвращаться. Она мечтает после войны пригласить в Литву мужа и жить в краю добрых людей - Литве, пишет Sekundė.

Елена находится в Литве с марта прошлого года. По ее словам, в Литве она получила стабильность и хорошую жизнь. Она и ее совершеннолетняя дочь работают, сын ходит в школу в Упите.

Елена получает минимальную зарплату и говорит, что этого ей достаточно. Женщина окончила высшее образование, она инженер, но в Литве и она и дочь являются неквалифицированными работницами. Дочь работает на фабрике, а Елена в Упите - ночным сторожем.

Namas, kuriame, kaip ir Birutės širdyje, telpa visi.

"Я знаю, что в Паневежисе не хватает инженеров, моя специальность пользуется спросом. Поэтому только себя виню в том, что не работаю по специальности. А не работаю, потому что и спустя год жизни здесь по-литовски не говорю. Учу язык, понимаю, смотрю телеперадачи, но не могу набраться смелости и заговорить. Стыдно говорить с ошибками, а правильно – не научилась", – не скрывает Елена.

Однако она не теряет надежды. Ее дети уже говорят по-литовски. Елена купила в лизинг автомобиль.

"Я хорошо живу. В Литву мы приехали почти без ничего, одежда была только та, которую принесли добрые люди, ботинки нам тоже подарили. А недавно я купила новое платье и босоножки. В Юрмале я за 6 евро купила сережки. Могу себе позволить роскошь", – сказала Горошкина.

На вопрос, что ей не нравится в Литве, женщина ответила: "Мне не нравится поведение соотечественников. Мне стыдно".

Когда женщина ездит в Паневежис, узнает украинцев по поведению - они курят на улицах и бросаю мусор на газоны.

"Я все думаю, почему так, ведь украинцы - достаточно культурные люди. Я подумала и вот что поняла. Например, в миллионном Днепре, откуда я родом, урны стоят через каждые несколько метров, они даже на столбах висят. Там много пепельниц для курящих. В Литве урны надо поискать, иногда бумажку от мороженого приходится класть в сумочку, чтобы потом в урну выбросить", – заметила Елена.

Она считает, что украинцам, видимо, сложно привыкнуть к местному порядку.

Елена предполагает, что в Упите, где учатся дети из Украины, работники школы, наверное, думают, что украинские дети невоспитанные, потому что бросают мусор на пол и рисуют на стенах.

"Я знаю, что до войны в украинских школах уборщицы постоянно ходили за детьми и убирали мусор. Родители немало доплачивали на содержание школ. Возможно, это привело к тому, что детям в школе многое разрешалось, вот они и не получили нужное воспитание", – сказала Горошкина.

В марте этого года Елена ездила на родину. "Очень соскучилась. По маме, по мужу, хотелось попасть в свою квартиру, посмотреть через окно, войти в свою спальню, лечь на свою подушку. Все это я сделала, но в Литву вернулась печальнее, чем уехала отсюда. Я пережила разочарование", – не скрывает женщина.

В Украине она видела много грусти и безысходности, люди истощены, лица измученные.

"И порядка, чистоты прежней нет. Когда я ехала, думала, порадую мужа тем, что вымою окна в квартире. Но не сделала этого. Люди в Украине экономят воду и электричество, поэтому чистка окон - большая роскошь", – заметила женщина.

"Меня напугали и цены в украинских магазинах. Я смотрела на них и думала, на какие деньги украинцы покупают продукты и о том, как хорошо я живу в Литве. Когда я ехала назад в Литву, я чувствовала, что еду домой", – сказала Елена.

Она не скрывает, что не была бы в Литве в такой безопасности и не была бы такой счастливой, если бы не Бируте Яснаускене из Упите, которая приняла ее в свой дом.

Birutę Jasnauskienę (dešinėje), savo namuose priglaudusią ukrainietę su dviem vaikais, Olena vadina savo angelu sargu ir gerąja dvasia (Daivos Baronienės nuotr.)

"Она для меня больше, чем подруга. Она опекает меня, советует мне, переводит, спасает, это наш ангел-хранитель, добрый дух. Это она не только

Елена рассказала, что Бируте возила ее и детей в Тракай, Вильнюс, Юрмалу, Биржакй, Пакруоис, Бурбишкис.

"Я заметила, что вы - литовцы, много путешествуете. Значит вы свободны и рады жизни. В Украине мы уезжали из дома только в отпуске", – сказала Елена.

До войны она знала лишь название Литва. Из балтийских городов лучше всего знала лишь Юрмалу по музыкальному фестивалю.

По словам женщины, в Литве хорошо не только ей, но и ее детям. Они ни разу не сказали, что хотят в Украину.

"Мы ведем активный образ жизни. Ездим на все районные праздники, я варила на них украинский борщ, радовалась, что литовцы с удовольствием его едят", – сказала Горошкина.

Ее удивляет скромность литовцев. "В Украине, если уж купил хорошую машину, ведет себя так, чтобы все видели, какой он важный. Если купил дорогой телефон, все демонстрирует. В Литве этого нет. Я вижу, что машина литовцам служит для удобства сообщения, телефон – средство общения. Может, когда-нибудь и мы, украинцы, станем такими же. Сейчас вы, литовцы, показываете нам пример", – заметила Елена.

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