Приехавшая из Украины женщина рассказала, что ей не нравится: мне стыдно

Елена находится в Литве с марта прошлого года. По ее словам, в Литве она получила стабильность и хорошую жизнь. Она и ее совершеннолетняя дочь работают, сын ходит в школу в Упите.
Елена получает минимальную зарплату и говорит, что этого ей достаточно. Женщина окончила высшее образование, она инженер, но в Литве и она и дочь являются неквалифицированными работницами. Дочь работает на фабрике, а Елена в Упите - ночным сторожем.
"Я знаю, что в Паневежисе не хватает инженеров, моя специальность пользуется спросом. Поэтому только себя виню в том, что не работаю по специальности. А не работаю, потому что и спустя год жизни здесь по-литовски не говорю. Учу язык, понимаю, смотрю телеперадачи, но не могу набраться смелости и заговорить. Стыдно говорить с ошибками, а правильно – не научилась", – не скрывает Елена.
Однако она не теряет надежды. Ее дети уже говорят по-литовски. Елена купила в лизинг автомобиль.
"Я хорошо живу. В Литву мы приехали почти без ничего, одежда была только та, которую принесли добрые люди, ботинки нам тоже подарили. А недавно я купила новое платье и босоножки. В Юрмале я за 6 евро купила сережки. Могу себе позволить роскошь", – сказала Горошкина.
На вопрос, что ей не нравится в Литве, женщина ответила: "Мне не нравится поведение соотечественников. Мне стыдно".
Когда женщина ездит в Паневежис, узнает украинцев по поведению - они курят на улицах и бросаю мусор на газоны.
"Я все думаю, почему так, ведь украинцы - достаточно культурные люди. Я подумала и вот что поняла. Например, в миллионном Днепре, откуда я родом, урны стоят через каждые несколько метров, они даже на столбах висят. Там много пепельниц для курящих. В Литве урны надо поискать, иногда бумажку от мороженого приходится класть в сумочку, чтобы потом в урну выбросить", – заметила Елена.
Она считает, что украинцам, видимо, сложно привыкнуть к местному порядку.
Елена предполагает, что в Упите, где учатся дети из Украины, работники школы, наверное, думают, что украинские дети невоспитанные, потому что бросают мусор на пол и рисуют на стенах.
"Я знаю, что до войны в украинских школах уборщицы постоянно ходили за детьми и убирали мусор. Родители немало доплачивали на содержание школ. Возможно, это привело к тому, что детям в школе многое разрешалось, вот они и не получили нужное воспитание", – сказала Горошкина.
В марте этого года Елена ездила на родину. "Очень соскучилась. По маме, по мужу, хотелось попасть в свою квартиру, посмотреть через окно, войти в свою спальню, лечь на свою подушку. Все это я сделала, но в Литву вернулась печальнее, чем уехала отсюда. Я пережила разочарование", – не скрывает женщина.
В Украине она видела много грусти и безысходности, люди истощены, лица измученные.
"И порядка, чистоты прежней нет. Когда я ехала, думала, порадую мужа тем, что вымою окна в квартире. Но не сделала этого. Люди в Украине экономят воду и электричество, поэтому чистка окон - большая роскошь", – заметила женщина.
"Меня напугали и цены в украинских магазинах. Я смотрела на них и думала, на какие деньги украинцы покупают продукты и о том, как хорошо я живу в Литве. Когда я ехала назад в Литву, я чувствовала, что еду домой", – сказала Елена.
Она не скрывает, что не была бы в Литве в такой безопасности и не была бы такой счастливой, если бы не Бируте Яснаускене из Упите, которая приняла ее в свой дом.
"Она для меня больше, чем подруга. Она опекает меня, советует мне, переводит, спасает, это наш ангел-хранитель, добрый дух. Это она не только
Елена рассказала, что Бируте возила ее и детей в Тракай, Вильнюс, Юрмалу, Биржакй, Пакруоис, Бурбишкис.
"Я заметила, что вы - литовцы, много путешествуете. Значит вы свободны и рады жизни. В Украине мы уезжали из дома только в отпуске", – сказала Елена.
До войны она знала лишь название Литва. Из балтийских городов лучше всего знала лишь Юрмалу по музыкальному фестивалю.
По словам женщины, в Литве хорошо не только ей, но и ее детям. Они ни разу не сказали, что хотят в Украину.
"Мы ведем активный образ жизни. Ездим на все районные праздники, я варила на них украинский борщ, радовалась, что литовцы с удовольствием его едят", – сказала Горошкина.
Ее удивляет скромность литовцев. "В Украине, если уж купил хорошую машину, ведет себя так, чтобы все видели, какой он важный. Если купил дорогой телефон, все демонстрирует. В Литве этого нет. Я вижу, что машина литовцам служит для удобства сообщения, телефон – средство общения. Может, когда-нибудь и мы, украинцы, станем такими же. Сейчас вы, литовцы, показываете нам пример", – заметила Елена.