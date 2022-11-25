Придуман новый способ, как купить продукты в Польше: жители делают покупки и на Рождество

Как представители компании, так и ее клиенты говорят, что благодаря покупкам в Польше можно сэкономить сотни и даже тысячи евро.

Читательница портала tv3.lt Рима рассказала, что на прошлой неделе купила все необходимое в Сувалках.

"В основном это была еда, 27 кг свежего мяса, молочные продукты, макароны, консервированные овощи, хлеб, сладости к празднику и т.д. Купила также разные бытовые товары, чистящие средства, подгузники. За все заплатила 450 евро. Сэкономила минимум 300 евро, в Литве эти товары стоили бы в два раза дороже", – подсчитала женщина.

Она надеется, что этих товаров семье из 4 человек хватит на два месяца. "Если будет возможность, в следующий раз поедем за покупками в Польшу уже в начале января", – сказала Рима.

Другая читательница портала, Ингрида из Каунаса сказала, что в начале декабря поедет в Польшу за подарками.

"В Польше, в Варшаве, мы с семьей проведем выходные. Посетим рождественский городок, купим все необходимое, зайдем и на рынок. На подарки планируем потратить 150 евро, на еду – около 200 евро. Купить продукты с большим сроком годности, сладости.

В Литве на подарки ушло бы несколько сот евро, только игрушки стоили бы 100 евро, а где еще подарки близким. В этом году подарки будут практичными, будем дарить родственникам дорогие и качественные продукты", – сказала женщина.

Она была возмущена высокими ценами в Литве.

"Еда очень дорогая, мы на еду еще как-то зарабатываем, но родители моего мужа - пенсионеры, им приходится экономить. Поэтому на рождество подарим дорогие сладости, кофе, чай, другие продукты. Жаль, что вкусная еда перестала быть обычным делом, сейчас это роскошь, даже подарок близким", – сказала Ингрида.

Она обратила внимание на то, что в Польше дешевле не только продукты, но и услуги.

"Мы поедем в Польшу в первые выходные декабря. Уже сняли двухкомнатную квартиру. Аренда обойдется почти в 50 евро, это квартира на четверых. В Вильнюсе гостиница или квартира стоила бы дороже. В Польшу можно ездить не только за продуктами, но и за развлечениями", – убеждена женщина.

Не все литовцы сами ездят за покупками в Польшу. Появилась возможность доставки купленных там товаров в Литву.

Глава такой компании wepack.lt Индре Прихоцкайте сказала, что в польских интернет-магазинах можно найти более дешевые, чем в Литве товары.

"Но большая часть этих магазинов не посылает товары в Литву, а если и делает это, то посылка стоит дорого. Благодаря нашим услугам, клиенты могут сделать это за меньшую плату.

Как все происходит? Люди регистрируются на нашем сайте, получают адрес, на который заказывают товары, получают код, по которому мы идентифицируем покупателей. Так мы знаем, кому, какие товары принадлежат", – сказала глава компании.

Она заверила, что в польских магазинах электронных товаров также легко делать покупки, как и в литовских.

"Покупатели складывают понравившиеся им товары в корзину и указывают наш адрес. Когда товары приходят на наш адрес в Польше, мы на следующий день привозим их в Литву. Тогда покупатели оплачивают доставку, а мы оставляем товары в пакоматах, доставляем через курьера на дом или даем возможность забрать с нашего склада в Вильнюсе.

Стоимость доставки зависит от веса. Посылки до 1 кг доставляем за 2,29 евро плюс стоимость доставки через курьера или пакомат. Чем тяжелее посылка, тем дороже доставка", – сказала Прихоцкайте.

Представитель каунасской компании Lenkijojepigiau.lt Угне Андрюшкявичюте сказала, что они работают по той же схеме - клиент регистрируется, получает адрес в Польше, на который шлет покупки.

"Когда заказанные товары приходят на наш склад, мы сразу же везем их в Литву. Покупатели могут забрать их с нашего склада в Каунасе или выбирают другой удобный способ доставки.

Цена зависит от веса посылки, если он до 1 кг, доставка стоит 1,99 евро, если клиент выбирает пакомат, еще 1,99 евро, а доставка на дом через курьера стоит 2,85 евро. Если вес 2 кг - цена 2,79 евро, плюс 1,99 пакомат или 3,35 евро курьер. Чем тяжелее посылка, тем дороже доставка", – сказала она.

Прихоцкайте сказала, что товары зависят от сезона.

"Сейчас жители в основном покупают елки, санки, гирлянды, рождественские календари. Весной и летом люди нередко покупают мебель. Она в Польше дешевле. Один клиент рассказал, что кухонный комплект купил на 1000 евро дешевле. Это была большая и тяжелая посылка. Но даже после оплаты доставки он сэкономил 1000 евро.

Но не все товары там дешевле, всегда стоит сравнивать цены. Например, мужчины часто спрашивают цены на инструменты для работы с металлом, деревом и др. Товары известных брендов Makita, Boschстоят примерно столько же, сколько в Литве", – заверила Прихоцкайте.

Андрюшкявичюте заметила, что перед Рождеством выросло число посылок.

"Чаще всего люди покупают в магазине Allegro. Они покупают мебель, бытовую технику, елки, детские смеси, одежду", – рассказала специалист.

"Разница в ценах очевидна, например, детские смеси в Литве стоят 20 евро за 800 г, а в польских аптеках 11–12 евро. Поэтому даже с учетом доставки, получается дешевле", - продолжила она.

Прихоцкайте заметила, что доставка в Польше происходит быстрее.

"Человек делает заказ, а назавтра он уже у нас на складе. На следующий день - он в Литве. Получается, что доставка быстрее, чем по Литве", – сказала она.