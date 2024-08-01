Придорожные торговцы – о своей работе: это очень тяжелый бизнес

Отдыхает владелица этой торговой точки нечасто. В феврале здесь продают первые цветы – тюльпаны. Весной, летом и осенью - овощами, а до середины ноября - и хризантемами.

„Это был тяжелый бизнес, я помню, как мы возили товар из бабушкиного дома на тачке. Особенно тяжело было в жару“, – рассказывает женщина.

Из привозного товара – нектарины по 5 и абрикосы по 4 евро. Все остальное местное, самой торговки или из других литовских хозяйств.

Она работает каждый день, без выходных, с 8 до 19 ч. Здесь можно купить все, что пожелаете: 8 видов помидоров (цена 3,5-4 евро), огурчики по 1,50 евро, картошка по 1,50 евро, черешня, сливы, чеснок.

Вторая торговая точка, появившаяся с начала независимости страны, находится в центре Дотнувы, около магазина Mini market. Люди продают выращенные в своем хозяйстве овощи, сейчас торгует дочь семьи, которая начала этот бизнес.

Немного дальше, в Академии, на другой стороне дороги – торговая точка во дворе дома. Здесь также продают много местных овощей, фруктов и ягод. Далее – Йонас в своем дворе продает только свой урожай: помидоры и огурцы.

„Я торгую после обеда и не каждый день, а когда есть овощи. Утром продаю помидоры на рынке в Академии“, – сказал Йонас, которому помогает жена.

На другой стороне улицы в деревянном киоске продают овощи и фрукты. Там овощи и фрукты покупают многие проезжающие через городок.

Если ехать дальше, у поворота на Вайнотишкес, стоит стационарное место торговли. Сейчас там ничего не продают, а в июне торговали литовской клубникой.