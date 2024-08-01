2024.08.01 07:55

Придорожные торговцы – о своей работе: это очень тяжелый бизнес

 
ru.DELFI.lt
Pakelių prekybininkai siūlo sezoninių daržovių
Pakelių prekybininkai siūlo sezoninių daržovių
ФОТО: Agota Spiečiūtė | Rinkos aikštės nuotr.

На дороге Йонава-Кедайняй-Шедува около Дотнувы, Академии и Йосвайняй можно увидеть придорожных торговцев сезонными овощами, ягодами, фруктами и медом. Не доезжая до Дотнувы, напротив кафе Akimirka, много лет с июня продают клубнику и картошку, пишет Rinkos aikštė.

Вторая торговая точка, появившаяся с начала независимости страны, находится в центре Дотнувы, около магазина Mini market. Люди продают выращенные в своем хозяйстве овощи, сейчас торгует дочь семьи, которая начала этот бизнес.

Она работает каждый день, без выходных, с 8 до 19 ч. Здесь можно купить все, что пожелаете: 8 видов помидоров (цена 3,5-4 евро), огурчики по 1,50 евро, картошка по 1,50 евро, черешня, сливы, чеснок.

Из привозного товара – нектарины по 5 и абрикосы по 4 евро. Все остальное местное, самой торговки или из других литовских хозяйств.

„Это был тяжелый бизнес, я помню, как мы возили товар из бабушкиного дома на тачке. Особенно тяжело было в жару“, – рассказывает женщина.

Pakelėje parduodamos daržovės

Отдыхает владелица этой торговой точки нечасто. В феврале здесь продают первые цветы – тюльпаны. Весной, летом и осенью - овощами, а до середины ноября - и хризантемами.

Немного дальше, в Академии, на другой стороне дороги – торговая точка во дворе дома. Здесь также продают много местных овощей, фруктов и ягод. Далее – Йонас в своем дворе продает только свой урожай: помидоры и огурцы.

„Я торгую после обеда и не каждый день, а когда есть овощи. Утром продаю помидоры на рынке в Академии“, – сказал Йонас, которому помогает жена.

На другой стороне улицы в деревянном киоске продают овощи и фрукты. Там овощи и фрукты покупают многие проезжающие через городок.

Если ехать дальше, у поворота на Вайнотишкес, стоит стационарное место торговли. Сейчас там ничего не продают, а в июне торговали литовской клубникой.

Pakelėje parduodami vaisiai

В Йосвайняй - в огуречном крае - почти 30 лет у основной дороги продавали огурцы и другие овощи. Уже лет 10 около остановки есть овощной рынок с заграждениями для безопасности торговцев.

Было время, когда около этого рынка останавливались междугородние автобусы, чтобы пассажиры могли купить овощи. Сейчас здесь торгует Гедра. Она открыла свой бизнес, когда жила в Гайгалай (Каунасский район). С 1997 г. она живет в Кунёняй, а в Йосвайняй привозит свои огурцы, помидоры, лук, чеснок, картошку и укроп. Гедра выращивает и продает овощи уже 32 года.

Весной она продает и саженцы, но за ними надо ехать к ней домой.

На вопрос, что покупают лучше всего, Гедра ответила: „Огурцы. Чаще всего покупают огурцы“.

Pakelėje parduodami pomidorai

Торговцы говорят, что их труд тяжелый.

Если едете через Дотнуву, Академию, Ариставас, Пеледнагяй, имейте при себе наличные. Домой вы вернетесь со свежими овощами и интересными историями. Только не ленитесь, пообщайтесь с торговцем.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии