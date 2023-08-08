Придется вспомнить о теплой одежде: в Литве значительно похолодало

Литва останется в зоне действия низкого давления, поэтому на большей части территории страны возможны осадки, особенно сильные дожди ожидаются на западе, на востоке осадки будут небольшими и кратковременными. Днем будет всего 15-20 градусов тепла.
В среду ночью будет больше прояснений. Дожди возможны лишь местами и в основном на западе. Ночью будет 8-13, у моря 15 градусов тепла.
В среду днем снова увеличится облачность. Небольшие дожди пройдут во многих районах, местами возможны грозы. Днем будет всего 17-22 градуса тепла.
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