08 августа 2023 г. 10:28

Придется вспомнить о теплой одежде: в Литве значительно похолодало

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Во вторник днем погода значительно изменится. Будет пасмурно, правда, во второй половине дня появится больше прояснений.

Литва останется в зоне действия низкого давления, поэтому на большей части территории страны возможны осадки, особенно сильные дожди ожидаются на западе, на востоке осадки будут небольшими и кратковременными. Днем будет всего 15-20 градусов тепла.

В среду ночью будет больше прояснений. Дожди возможны лишь местами и в основном на западе. Ночью будет 8-13, у моря 15 градусов тепла.

В среду днем снова увеличится облачность. Небольшие дожди пройдут во многих районах, местами возможны грозы. Днем будет всего 17-22 градуса тепла.

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