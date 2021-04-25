Каролис Жемайтис, советник министра экономики и инноваций, говорит, что с одобрения правительства паспорт возможностей может скоро заработать и помочь открыть больше закрытых до сих пор сфер бизнеса.

"Цель паспорта возможностей - открыть те виды деятельности, которые, вероятно, были бы закрыты в течение длительного времени без такого паспорта. Он ориентирован в первую очередь на питание в помещении, крупные мероприятия, спорт, досуг, развлекательные мероприятия в помещении. Вероятно, что в ближайшие недели, если будет одобрение правительства, механизм может запуститься, и эти предприятия могли бы открыться", - пояснил К. Жемайтис в передаче Delfi "По существу".

По его словам, документ можно было бы хранить как на смарт-устройстве, так и путем распечатки QR-кода.

"Мы прекрасно понимаем, что не все жители пользуются смартфонами. Мы думали об этом, и если у человека нет даже компьютера, есть сеть публичных библиотек, где каждый житель имеет возможность выйти в Интернет, подключиться с помощью библиотекарей и распечатать этот паспорт", - объяснил советник министра.

По его словам, такой механизм будет временным.

"Возможно, в перспективе двух месяцев мы больше не будем это обсуждать, потому что у нас будет массовая вакцинация, снизятся показатели заболеваемости и смертности, и нам не понадобятся такие механизмы", - сказал К. Жемайтис.

Однако Кястутис Петриконис, проректор Литовского университета медицинских наук (ЛУМН), сомневается, что паспорт возможностей будет краткосрочной мерой.

"Я думаю, что это решение будет действительно временным, но продлится ли оно полгода, год или даже два, я не уверен. Я думаю, что это, вероятно, будет долгосрочным решением и дальнейшим продлением", - сказал профессор.

По его словам, людям нужно привыкнуть к жизни в новой реальности: "Нам в каком-то смысле придется пожертвовать данными о своем здоровье, чтобы иметь больше возможностей".

По словам К. Петрикониса, перед использованием этого инструмента необходимо предусмотреть множество исключений.

"Следует обсуждать и учитывать права каждого - также должны быть предусмотрены зеленые коридоры при каких-то особых условиях, когда человек не может сделать тест. Даже самое большое исключение должно быть предусмотрено. Я даже говорю о максимальном респираторе, третьего класса, который, возможно, был бы вариантом, если бы другого не было", - сказал профессор.

Омбудсмен по вопросам равных возможностей Бируте Сабатаускайте также отмечает, что, по крайней мере, на данный момент, условия действия паспорта возможностей не совсем ясны, это может создать условия для дискриминации.

"Прежде всего, необходимо ответить на многие вопросы о том, какими будут предоставление прав и привилегий, на каких условиях и когда это будет происходить.

Если бы это было сделано сейчас, когда половина населения еще не вакцинирована от COVID-19, очевидно, что это создало бы определенные условия для дискриминации как по возрасту, так и по профессиональному признаку.

Прежде всего, каждый должен иметь доступ к вакцинам. Если паспорт основан на результатах тестирования, он должен быть доступен как в финансовом, так и в географическом отношении", - сказала Б. Сабатаускайте в передаче "По существу".