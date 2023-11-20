Price.lt: после рождественских праздников люди останутся с "полупустыми кошельками"

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Руководитель портала мониторинга цен Pricer.lt Арунас Визицкас утверждает, что цены на продукты питания, которые выросли в Литве за последние пару лет, снижаются медленно. По его словам, по мере приближения праздников люди будут более склонны тратить деньги, но после Нового года потребление должно упасть.

"Цены, которые выросли за пару лет, снижаются очень медленно, если говорить о продуктах питания. Но, наверное, то же самое и с услугами. Корзина самых дешевых продуктов, которая дорожала меньше, примерно на 36%, сейчас она опустилась до прошлогоднего уровня, подешевела примерно на 10%. Но для довоенного периода ей не хватает еще около 22%", - сказал в понедельник "Žinių radijas" А. Визицкас.

"Если говорить о товарных знаках, то цены быстро росли, и в странах Балтии мы были одними из лидеров, а в Европе занимали призовые места. Подорожание было около 45%, а сейчас отступление составляет всего 3-4%", - сказал он.

А. Визицкас утверждает, что в январе и феврале люди должны остаться с "полупустыми кошельками", потребление упадет, а возросшие цены также должны начать снижаться.

"Сейчас предпраздничный период, когда каждый хочет немного побаловать (...). В январь-февраль мы войдем с полупустыми кошельками, наряду с этим отопительный сезон, повышение процентов за жилье, так что, возможно, мы уже увидим существенные изменения на рынке труда, хотя пока мы этого не видели", - сказал руководитель Pricer.lt.

"Мы также слышим комментарии самих продавцов о том, что это похоже на ледниковый период, когда потребление упадет и заморозится. Объемы продаж падают, что до сих пор компенсировалось ростом цен, но и они начинают понемногу сокращаться", - сказал он.

По данным Государственного агентства данных, в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,3%.

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