Price.lt: после рождественских праздников люди останутся с "полупустыми кошельками"

"Цены, которые выросли за пару лет, снижаются очень медленно, если говорить о продуктах питания. Но, наверное, то же самое и с услугами. Корзина самых дешевых продуктов, которая дорожала меньше, примерно на 36%, сейчас она опустилась до прошлогоднего уровня, подешевела примерно на 10%. Но для довоенного периода ей не хватает еще около 22%", - сказал в понедельник "Žinių radijas" А. Визицкас.
"Если говорить о товарных знаках, то цены быстро росли, и в странах Балтии мы были одними из лидеров, а в Европе занимали призовые места. Подорожание было около 45%, а сейчас отступление составляет всего 3-4%", - сказал он.
А. Визицкас утверждает, что в январе и феврале люди должны остаться с "полупустыми кошельками", потребление упадет, а возросшие цены также должны начать снижаться.
"Сейчас предпраздничный период, когда каждый хочет немного побаловать (...). В январь-февраль мы войдем с полупустыми кошельками, наряду с этим отопительный сезон, повышение процентов за жилье, так что, возможно, мы уже увидим существенные изменения на рынке труда, хотя пока мы этого не видели", - сказал руководитель Pricer.lt.
"Мы также слышим комментарии самих продавцов о том, что это похоже на ледниковый период, когда потребление упадет и заморозится. Объемы продаж падают, что до сих пор компенсировалось ростом цен, но и они начинают понемногу сокращаться", - сказал он.
По данным Государственного агентства данных, в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,3%.