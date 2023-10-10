Price.lt: как изменилась стоимость самой дешевой продовольственной корзины в сентябре

Повысив стоимость корзины на 1,22 евро, первое место по-прежнему занимает "Maxima". Между тем, в магазине "Lidl" корзина самых дешевых продовольственных товаров стоила на 3,45 евро меньше, что позволило торговой сети сохранить вторую позицию. В сентябре корзина "e.Rimi" подешевела на 0,75 евро и с четвертого места поднялась на третье, а магазин "Rimi" снизил стоимость на 0,50 евро и занял четвертое место. Корзина "Barbora" подорожала (на 4,2 евро) и опустилась на пятое место. Снизив стоимость корзины на 0,65 евро, "Norfa" осталась на шестом месте. В конце рейтинга – на седьмом и восьмом местах – как и в августе, остался торговый центр "Iki" (корзина подешевела на 6,64 евро) и его интернет-магазин "LastMile" (корзина подешевела на 8,92 евро).