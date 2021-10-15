Прибывшим в Литву афганцам выдан вид на жительство

"Разрешения на постоянное проживание в Литве уже в руках афганцев. Сегодня всем прибывших в наш край людям заведующая Таурагским отделением Департамента миграции Эдита Аурилене и ее коллеги выдали официальные документы", – написал в социальной сети Фейсбук мэр Расейнского района Андрюс Баутронис.
По его словам, сейчас начнется их интенсивная интеграция, а сами афганцы смогут выбрать, где хотят жить дальше.
В конце сентября Департамент миграции решил предоставить политическое убежище афганским переводчиками, помогавшим литовским военных, и членам их семей.
В Расейняй они могут воспользоваться программой интеграции, получить выплаты, начать работать.
Афганцев доставили в Литву в августе, после того, как к власти в Афганистане пришел Талибан, а последние американские военные покинули эту страну.
Десять литовских военных и женщина-дипломат за пять дней эвакуировали из Афганистана 34 афганских переводчика, которые ранее помогали литовским военным, а также членов их семей, всего было эвакуировано 176 человек.
Литва осуществляла миссию в Афганистане почти 20 лет – в 2002–2021 годах, там служило около 5000 военных, они участвовали в операции "Несокрушимая свобода" под руководством США, а также осуществляли две основные операции НАТО: Международные силы поддержки безопасности (в 2002–2014 годах) и "Решительная поддержка" (в 2015–2021 годах).
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