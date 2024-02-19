Приблизят ли жаворонки весну?

 
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Vieversys Žuvinte
Vieversys Žuvinte
ФОТО: Žuvinto biosferos rezervato direkcijos nuotr.
В этом году орнитологи отмечают, что жаворонки, известные как предвестники весны, прилетели на десять дней раньше обычного. Хотя днем миграции жаворонка считается 24 февраля, орнитологи заметили стаи этих пернатых уже 14 февраля, об этом пишет клайпедское издание klaipeda.diena.lt.

Орнитологи отметили, что птицы уже прилетели в Смильтине. Есть много сообщений о том, что жаворонков видели в Таураге и Каунасском районе.

Классическими предвестниками весны считаются: жаворонок, чибис и скворец. И из Каунаса сообщали, что скворцы уже заводят свои песни.

Вдоль побережья были также отмечены и услышаны стаи лебедей-кликунов, так что весна уже совсем на пороге. Прилетели также и сотни гусей, которых можно увидеть там, где есть корм. Видимо, они больше не собираются никуда улетать.

В Швентойи и дельте Немана были замечены чибисы. И с каждым днем птиц будет прилетать все больше и больше, прогнозируют натуралисты.
Juozo Bačkio, Mariaus Čepulio, Vytauto Jusio, Jovyto Parvainio nuotr.

В древние времена литовцы предсказывали погоду по Дню жаворонков (24 февраля). Считалось, что если жаворонки прилетают до 24 февраля, то еще долгое время будет холодно. Если же жаворонки прилетают позже 24 февраля, то весна будет ранней и теплой.

Оправдается ли старинное предсказание сегодня? Посмотрим!

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