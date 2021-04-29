Приближается период переменчивой погоды

В Вильнюсе осадков не прогнозируют, а воздух прогреется до 14-16 градусов.

В пятницу погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Будет облачно и сыро. Ночью будут идти дожди. Местами сильные. Кое-где возможны грозы. Воздух прогреется до 4-9 градусов тепла. Днем дождь понемногу отступит, но до вечера осадки прогнозируют во многих районах. Тепло также уйдет. Днем будет 9-14, только на юге 15-17 градусов тепла. В выходные погода будет переменчивой.

На смену сухой погоде в субботу, придет дождливое воскресенье.