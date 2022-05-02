Приближается 9 мая. Появилась идея лишения гражданства, в Латвии процесс уже начат

Последний раз, когда на 9 мая на Антакальнисском кладбище собралось много людей, был в 2019 году. Позже из-за пандемии старики оставались дома.

"Нам такая дата, которую празднует часть людей, не очень понятна", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

В 2019 году у посольства России в Вильнюсе состоялись пикеты, поскольку 9 мая для Литвы - это еще одна оккупация.

В этом году есть опасения, что в этот день появятся желающие не вспомнить окончание II мировой войны, а отпраздновать войну в Украине. Однако будут также желающие показать таким людям, что о них думают.

Несколько недель назад похожая ситуация была в Германии, где в Ганновере на улицы выехали 350 машин с российскими флагами. Им наперерез вышли люди поддерживающие Украину. Пришлось вмешаться полиции.

Шимоните сказала, что литовские службы готовы к поддержанию порядка.

"Наверное нет лучшего противоядия против провокаций, чем наше мудрое поведение", – заметила она.

Оставить этот вопрос для решения полиции предлагает и министр культуры Симонас Кайрис, который на прошлой неделе встречался с главой Департамента госбезопасности Дарюсом Яунишкисом.

ДГБ уже предупреждал, что 9 мая в Литве возможны провокации и насилие.

"Никто не запретит одним идти на кладбища почтить память умерших, а другим смотреть на это. Но было бы неплохо, если бы только смотрели. И не попадались на крючок провокаций", – сказал Кайрис.

На кладбище идти не запретят, но в Литве вступил запрет на демонстрацию георгиевской ленты.

Латвия приняла более жесткий закон - 9 мая объявлен днем траура по украинцам, поэтому массовые мероприятия в этот день будут запрещены. Литовские депутаты решили не делать этого. Они сказал, что сами украинцы просили не делать 9 мая днем траура.

"Украинцы сами понимают всю неоднозначность 9 мая. И, видимо, мы должны синхронизировать эту инициативу, посмотреть, какую стратегию они выберут. Я думаю, мы будем согласовывать с ними", – сказал LNK консерватор Паулюс Саударгас.

Парламент Латвии одобрил поправки к закону о гражданстве, согласно которым людей, поддерживающих военные преступления, будут лишать гражданства Латвии. Эту идею поддерживают и в Литве.

"Как шаг, как вариант, который можно обсудить - да. Я готов такую идею поддержать", – сказал LNK глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

В Латвии почти 30% жителей - русские, в Литве их меньше 5%. В Латвии у многих людей есть двойное гражданство.

Лишать латвийского гражданства планируют только людей с двойным гражданством. Если у человека одно гражданство, то его человека нельзя лишать.

"Эта санкция коснется небольшой части людей. В Литве таких людей очень мало. Единицы. Эта санкция будет неэффективной", – сказала LNK представитель оппозиции Агне Ширинскене.

"Был такой период, когда получить гражданство можно было легко, за определенные имущественные или инвестиционные решения. Я не думаю, что для нас этот вопрос актуален", – заметила Шимоните.

Раньше церемонии на 9 мая на кладбищах Литвы организовывали российские дипломаты. А на Антакальнисское кладбище приезжал и посол России. Однако после убийств в Буче Литва выслала российских дипломатов.