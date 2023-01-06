Прибавку к пенсиям и социальным пособиям жители Литвы ощутят в разное время

Общая часть пенсии в 2023 г. увеличивается примерно на 9 проц., а индивидуальная – почти на 15 проц. По сравнению с 2021 г., с 2023 г. разные социальные пособия для наиболее уязвимых жителей страны увеличиваются на четверть (23 проц.), социальные пенсии – почти на треть (30 проц.).

Пенсии по старости, утраченной работоспособности и другие пенсии социального страхования выплачиваются за текущий месяц, поэтому их получатели ощутят увеличение уже в январе. За прошлый месяц выплачиваются досрочные пенсии, а также социальные пенсии, пенсии пострадавших лиц, ученых, сотрудников и военнослужащих.

Лица, получающие эти пенсии, ощутят увеличение в феврале. Увеличенные пособия на детей, социальные выплаты, пособия и целевые компенсации жителей получат в феврале, так как они рассчитываются за предыдущий месяц.