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На проведенной в середине апреля проверке знаний литовских абитуриентов по математике средний показатель составил лишь 40%, сообщило Министерство образования, науки и спорта.
При проверке знаний выпускников по математике средний показатель составил лишь 40%
© Robertas Narmontas / DELFI

По данным ведомства, в электронной проверке знаний 12-13 апреля приняли участие 14 тыс. или 80% абитуриентов, выбравших сдачу экзамена по математике, в целом этот экзамен выбрали 16,7 тыс. абитуриентов.

После прохождения теста ученикам предоставили информацию не только о полученных ими баллах, но и о возможном способе решения задач, и разделы, по которым им следует укрепить свои знания.

"Максимальное число баллов получил один процент учеников. Это подтверждает тенденция результатов выпускных экзаменов по математике. Однако средней показатель в 40% из возможных свидетельствует о том, что все еще следует уделять больше времени подготовке к экзамену на аттестат зрелости", – говорится в сообщении министерства.

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В целом во время проверки можно было набрать 22 балла, сообщили BNS в министерстве.

На этой неделе школы получат обобщенные результаты по тематике, а также по каждому из заданий.

Министерство надеется, что эта информация поможет подготовиться к экзамену. Государственный экзамен по математике на аттестат зрелости состоится 18 июня.

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