При проверке знаний выпускников по математике средний показатель составил лишь 40%

По данным ведомства, в электронной проверке знаний 12-13 апреля приняли участие 14 тыс. или 80% абитуриентов, выбравших сдачу экзамена по математике, в целом этот экзамен выбрали 16,7 тыс. абитуриентов.
После прохождения теста ученикам предоставили информацию не только о полученных ими баллах, но и о возможном способе решения задач, и разделы, по которым им следует укрепить свои знания.
"Максимальное число баллов получил один процент учеников. Это подтверждает тенденция результатов выпускных экзаменов по математике. Однако средней показатель в 40% из возможных свидетельствует о том, что все еще следует уделять больше времени подготовке к экзамену на аттестат зрелости", – говорится в сообщении министерства.
В целом во время проверки можно было набрать 22 балла, сообщили BNS в министерстве.
На этой неделе школы получат обобщенные результаты по тематике, а также по каждому из заданий.
Министерство надеется, что эта информация поможет подготовиться к экзамену. Государственный экзамен по математике на аттестат зрелости состоится 18 июня.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предложение о повышении пенсионного возраста в Литве вызвало противоречивые реакции: это неизбежно (162)
Еврокомиссия просит Литву создать условия для того,...
В ближайшее время в Литве появится "паспорт возможностей" (46)
По словам министра экономики и инноваций Аушрине...
В Литве количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 не уменьшается (4)
В Вильнюсском регионе количество пациентов с тяжелой...
Торговцев автомобилями предупреждают: система в Литве меняется (7)
С 1 мая 2021 года все продаваемые в Литве автомобили...
Профессор: похоже, будем жить по четвертому сценарию пандемии (43)
Похоже, что мы будем жить по четвертому сценарию...