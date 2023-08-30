При пересечении границы Литвы с Беларусью в Лаворишкес въезжающих из соседней страны "обыскивают" и собаки

В обычный рабочий день через КПП в Лаворишкес проезжает немного машин. Желающие попасть в Литву должны пройти тщательный досмотр. Он начинается с проверки документов, позже осматривают транспортное средство и вещи, которые везут люди. Вещи обнюхивают служебные собаки. Одна из них – Йога.
"Мы сначала осматриваем кузов снаружи. Я показываю Йоге, где искать. Если вижу, что она мечется, показываю конкретное место. Когда она обходит кузов, осматриваем салон. Я открывают дверцу машины, даю понюхать, обращаю внимание на места, где собака не нюхала. Если вижу, что что-то пропустила, повторяю команду. Потом перехожу к другой дверце. В конце осматриваем багажник, прошу человека достать вещи и дать их собаке обнюхать", – рассказала сотрудница таможни Ромена Баурене.
На вопрос, как собака показывает наличие нелегальных товаров: "Когда находит, останавливается, замирает". Когда собака находит контрабанду, она радуется - за это ей полагается угощение и игра.
"Базовый курс обучения собаки составляет 180 часов, после этого идут постоянные тренировки, напоминания, мотивация или мячик, или игрушка. Проверку может осложнить жара, иногда пассажиры везут с собой кошек – это тоже помеха, надо просить удались животное из машины. Всякое бывает. Собаки - живые существа, на них влияют разные факторы. Иногда может быть проблема со здоровьем.
Продолжительность проверки зависит от того, как работает собака. Важно, чтобы она не переутомилась. Вот сейчас я вижу, что собака ничем не заинтересовалась, а нюхает усердно. Она сама радуется, если что-то находит, поэтому после находок мотивация у нее повышается", – сказала Баурене.
В зависимости от типа транспортного средства и способа перевозки зависит количество контрабанды. По данным Таможенного департамента, если ее прячут в конструкции полуприцепа (чаще всего в полу или потолке) то речь идет о десятках или сотнях тысяч пачек.
К дерзким способам перевозки относятся такие случаи, когда контрабанду везут, лишь слегка прикрыв ее официальным грузом, например, огурцами, торфом и т.д. Во время таких находок насчитывают до 1000 коробок с сигаретами (около 0,5 млн. пачек).
Для тщательного контроля таможня использует рентген - на нем просматривают и легковые и грузовые автомобили.
"Рентгеновская проверка начинается с того, что на посту сотрудники таможни оценивают риск и направляют машину на проверку", – рассказал инспектор-рентгенолог Дарьюшас Декявичюс.
Специалисты запускают транспортное средство в специальный ангар, водителя приглашают в отдельное помещение, информируют о вреде радиации для человека. Пока технику сканируют, водитель находится в отдельном помещении и ждет.
"Результаты анализируют криминалисты и дают дальнейшие распоряжения. Процесс длится 10–15 минут. Если замечают что-то подозрительное, то машина едет в другой ангар, там ее разгружают и т.д.", – сказал Декявичюс.
По его словам, контрабандисты стараются выдумывать все более изощренные способы перевозки контрабанды. На вопрос, какую самую большую контрабанду удалось задержать ему лично, Декявичюс ответил: "2000 коробок, в деньгах это 3 млн. евро. Это было в конце марта".