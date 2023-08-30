При пересечении границы Литвы с Беларусью в Лаворишкес въезжающих из соседней страны "обыскивают" и собаки

В обычный рабочий день через КПП в Лаворишкес проезжает немного машин. Желающие попасть в Литву должны пройти тщательный досмотр. Он начинается с проверки документов, позже осматривают транспортное средство и вещи, которые везут люди. Вещи обнюхивают служебные собаки. Одна из них – Йога.

"Мы сначала осматриваем кузов снаружи. Я показываю Йоге, где искать. Если вижу, что она мечется, показываю конкретное место. Когда она обходит кузов, осматриваем салон. Я открывают дверцу машины, даю понюхать, обращаю внимание на места, где собака не нюхала. Если вижу, что что-то пропустила, повторяю команду. Потом перехожу к другой дверце. В конце осматриваем багажник, прошу человека достать вещи и дать их собаке обнюхать", – рассказала сотрудница таможни Ромена Баурене.

На вопрос, как собака показывает наличие нелегальных товаров: "Когда находит, останавливается, замирает". Когда собака находит контрабанду, она радуется - за это ей полагается угощение и игра.