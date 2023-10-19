Президентские выборы: в рейтинге кандидатов особых перемен нет

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
Vėgėlė, Šimonytė, Blinkevičiūtė. Delfi nuotr.
Vėgėlė, Šimonytė, Blinkevičiūtė. Delfi nuotr.

В таблице рейтинга кандидатов в президенты - штиль, нет изменений больше допустимой погрешности. К таким выводам можно прийти при взгляде на результаты опроса от 18–26 сентября, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai. Как и прежде, в рейтингах лидирует президент Гитанас Науседа. Он еще не сообщил, будет ли участвовать в выборах.

Во время опроса респондентов просили назвать, за кого они голосовали бы, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Больше всего жителей назвали действующего президента Гитанаса Науседу – 23,2% (в июле 22,9%).

На втором месте – 8,5% – адвокат Игнас Вегеле (в июле 8,6%).

На третьем месте лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте – 8,3% (в июле 5,3%).

Четвертое место занимает премьер-министр консерваторов Ингрида Шимоните - 6,6% (в июле 7,1%), пятое место у председателя парламента Виктории Чмилите-Нильсен - 4,2% (в июле 2,7%), на шестом месте телеведущий, общественный деятель Андрюс Тапинас - 3,5% (в июле 4,3%).

Дальше в рейтинге идет консерватор, министр обороны Арвидас Анушаускас – 2,8% (в июле 3,4%), за ним следует экс-премьер Саулюс Сквернялис - 2,4% (в июле 4,7%).

Такое же количество голосов, как Сквернялис, получил депутат Ремигиюс Жемайтайтис - 2,4% (в июле 3,2%).

Бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига получил 1,7% голосов (в июле 2,1%).

10,1% участников опроса указали, что голосовали бы за какого-нибудь другого кандидата (в июле 10,7%), а 12,7% сказали, что не будут голосовать вообще (в июле 10,8%).

Еще 13,6% участников опроса указали, что не знают, за кого голосовать или не ответили на вопрос (в июле 14,2%).

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