Президентские рейтинги: новые фамилии и значительные перемены

7,3% участников опроса (в октябре 11,1%) указали, что голосовали бы за какого-нибудь другого кандидата, а 10,8% вообще не голосовали бы (в октябре 8,4%).

Далее идет бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига - 2,7% (в октябре 2,1%), за ним лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен - 2,6% (в октябре 3%).

На третьем месте рейтинга оказался адвокат Игнас Вегеле – 7,9% (в октябре 8,8%), на четвертом – лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - 7,1% (в октябре 7%).

В ходе опроса респондентов просили указать, за кого из кандидатов они голосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Самая большая поддержка была у Науседы – за него голосовали бы 22,5% респондентов (в октябре 19,3%). За месяц поддержка увеличилась на 3,2%.

Еще 19,1% участников опроса не знают, за кого голосовать или не ответили на вопрос (в октябре 18,1%).

Когда проводился опрос, Науседа еще не объявил о намерении принять участие в выборах 2024 года, не было и решения Вегеле.

Чмилите-Нильсен уже сообщила, что не будет участвовать в выборах президента, поэтому в декабрьском опросе ее фамилии уже не будет.