Президентская служба: пик второй волны коронавируса пройден, ограничения надо снимать постепенно

"Можно смелее утверждать, что пик второй волны уже прошел, ситуация улучшается, но если мы посмотрим, сколько людей болеет, то ситуация не такая, как в сентябре-августе, (...) надо внимательно относится к ограничениям, смягчать их постепенно, ведь не хочется видеть ухудшения, а таких примеров мы видели немало", – сказал в четверг Крепшта в интервью Lietuvos radijаs.
"Мы видели некоторые признаки несколько недель назад, что пик, когда было больше всего заболеваний, был на стыке двух годов, в январе каждую неделю мы наблюдаем уменьшение числа новых случаев. По сути у нас есть 4 недели, когда количество случаев сокращается, если сравнить с прошлой неделей, похоже, и на этой неделе тенденции положительные", – сказал он.
В среду сообщалось, что за минувшие сутки установлено 1232 новых случая COVID-19, Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что болезнь распространяется в домах опеки, на предприятиях и в детских садах.
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