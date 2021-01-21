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Пик второй волны коронавируса (COVID-19) в Литве уже прошел, однако карантинные ограничения надо смягчать постепенно, сказал советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта.
Президентская служба: пик второй волны коронавируса пройден, ограничения надо снимать постепенно
© DELFI / Andrius Ufartas

"Можно смелее утверждать, что пик второй волны уже прошел, ситуация улучшается, но если мы посмотрим, сколько людей болеет, то ситуация не такая, как в сентябре-августе, (...) надо внимательно относится к ограничениям, смягчать их постепенно, ведь не хочется видеть ухудшения, а таких примеров мы видели немало", – сказал в четверг Крепшта в интервью Lietuvos radijаs.

"Мы видели некоторые признаки несколько недель назад, что пик, когда было больше всего заболеваний, был на стыке двух годов, в январе каждую неделю мы наблюдаем уменьшение числа новых случаев. По сути у нас есть 4 недели, когда количество случаев сокращается, если сравнить с прошлой неделей, похоже, и на этой неделе тенденции положительные", – сказал он.

В среду сообщалось, что за минувшие сутки установлено 1232 новых случая COVID-19, Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что болезнь распространяется в домах опеки, на предприятиях и в детских садах.

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