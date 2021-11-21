Президентская служба обещает ознакомиться с обращением участников субботнего протеста

В Вильнюсе в субботу около 1000 человек собрались на акцию протеста против вакцинации, организованную Астрой-Геновайте Астраускайте. Участники акции собрались на Кафедральной площади, а оттуда пошли к зданиям правительства и парламента. Завершилось мероприятие у здания президентского дворца, где собравшиеся обратились к президенту.

"Мы твердо верим, что глава страны должен заботиться о государстве и людях, не позволять делить их на равных и более равных. Просим президента воспользоваться своими полномочиями и обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить отвечают ли постановления правительства Конституции и закону", – обратились к президенту участники акции.

Они принесли с собой плакаты с надписями: "Президент, верните действие Конституции в Литве!", "Стоп дискриминации здоровых детей", "Мы не верим в науку, мы ее изучаем".

По словам советника президента Литвы Ридаса Ясюлёниса, Науседа сначала ознакомиться с содержанием обращения.

"Когда президент ознакомится с содержанием обращения, тогда ответит", – сказал он.