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Президентская служба обещает ознакомиться с обращением участников субботнего протеста против вакцинации к президенту Литвы Гитанасу Науседе.
Astros Genovaitės Astrauskaitės organizuotas mitingas Vilniuje
Astros Genovaitės Astrauskaitės organizuotas mitingas Vilniuje
© DELFI / Orestas Gurevičius

В Вильнюсе в субботу около 1000 человек собрались на акцию протеста против вакцинации, организованную Астрой-Геновайте Астраускайте. Участники акции собрались на Кафедральной площади, а оттуда пошли к зданиям правительства и парламента. Завершилось мероприятие у здания президентского дворца, где собравшиеся обратились к президенту.

"Мы твердо верим, что глава страны должен заботиться о государстве и людях, не позволять делить их на равных и более равных. Просим президента воспользоваться своими полномочиями и обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить отвечают ли постановления правительства Конституции и закону", – обратились к президенту участники акции.

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Они принесли с собой плакаты с надписями: "Президент, верните действие Конституции в Литве!", "Стоп дискриминации здоровых детей", "Мы не верим в науку, мы ее изучаем".

По словам советника президента Литвы Ридаса Ясюлёниса, Науседа сначала ознакомиться с содержанием обращения.

"Когда президент ознакомится с содержанием обращения, тогда ответит", – сказал он.

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