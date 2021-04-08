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Президентская администрация по-прежнему считает, что не стоит обсуждать вопрос использования вакцины "Спутник V" в Литве. По словам старшего советника президента Симонаса Крепшты, есть немало причин, по которым не стоит сейчас говорить о возможности вакцинации жителей Литвы российской вакциной.
Simonas Krėpšta
Simonas Krėpšta
© DELFI / Domantas Pipas

По словам Крепшты, не только тот факт, что вакцина "Спутник V" еще не одобрена Европейским агентством лекарственных средств, но и курьезные ситуации, сложившиеся в некоторых странах ЕС во время поставок российской вакцины, вызывает немало сомнений в надежности вакцины.

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"Существуют мистические планы поставок этой вакцины, та же Словакия получив вакцину, позже выяснила, что получена не та вакцина, которая была представлена в авторитетном журнале, сообщавшем о его надежности", – сказал в интервью LRT Крепшта.

Он акцентировал, что среди экспертов и в обществе нет большого доверия к вакцине "Спутник V".

"Обсуждать производителей вакцины, уровень надежности которых не высоко ценится профессионалами и обществом, напрасное дело", – обобщил Крепшта.

Правящие Литвы неоднократно давали оценку российской вакцине "Спутник V".

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис неоднократно упоминали, что стремление России продать "Спутник V" в Европе скорее связано с геополитическими интересами. По их словам, Литве, даже если Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину, должно хватить вакцины, произведенной на Западе.

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