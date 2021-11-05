Медаль ему была вручена в Сейме на заседании БА.
Председательствующий на заседании ассамблеи парламентарий Андрюс Купчинскас отметил, что Г. Науседа награждается медалью "за заслуги в поощрении единства и сотрудничества своей страны и Балтийских государств".
"Хочу выразить надежду на то, что наши отношения всегда будут определять взаимопонимание, помощь и доверие. Поэтому для меня большая честь сегодня принимать награду БА как оценку приложенных до сих пор усилий по укреплению единства и сотрудничества Балтийских стран. Она меня обязывает и далее усердно работать во благо Балтийских стран", – отметил Г. Науседа.
По его словам, общий интерес в противостоянии сложным вызовам: климатическим изменениям, нелегальной миграции, сохранению европейских ценностей, угрозе региональной безопасности побуждают Латвию, Литву и Эстонию действовать вместе.
"Мы могли убедиться, что безопасность в XXI веке становится все более сложным понятием, все больше внимания требуют информационные и кибернетические атаки. Стремясь противостоять гибридным угрозам мы должны еще более тесно и мудро сотрудничать", – сказал президент Литвы.
По его словам, нельзя забывать о соседях, борющихся с авторитарными режимами, поэтому необходимо и далее добиваться как продолжения политики открытых дверей НАТО, так и амбициозных результатов приближающегося саммита Восточного партнерства.
Г. Науседа подчеркнул, что Балтийским странам следует добиваться усиленной охраны внешней границы ЕС, повышения резистентности НАТО к гибридным атакам.
В пятницу в Вильнюсе заседает 40-ая сессия Балтийской Ассамблеи (БА), объединяющей парламентариев Балтийских стран.
Балтийская ассамблея - международная организация по сотрудничеству парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, существующая с 1991 года. В этом году в БА председательствует Литва.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советник премьера Литвы: надо усилить контроль над "паспортами возможностей" (50)
Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните...
За неделю от коронавируса в Литве скончались два человека младше 40 лет (3)
COVID-19 в Литве унес жизнь еще одной молодой женщины. На...
Эпидемиологическая карта Литвы – число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах (3)
За последние сутки в Литве снова установили больше 3000...
Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться (8)
Вакцинированные люди, у которых был контакт высокой...
Коронавирус в Литве: 3183 новых случая и 22 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3183 новых случая...