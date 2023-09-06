Президент: выражаю благодарность всем учреждениям за усилия по возвращению ребенка в Литву

"Радостная новость – незаконно вывезенная в Россию девочка вместе со своей матерью уже в Литве. Выражаю благодарность всем учреждениям за искреннюю работу и усилия по скорейшему возвращению ребенка на Родину!" – написал глава государства в Facebook во вторник вечером.