06 сентября 2023 г. 14:14

Президент: выражаю благодарность всем учреждениям за усилия по возвращению ребенка в Литву

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Президент Гитанас Науседа рад, что Литве удалось вернуть похищенную и вывезенную в Россию девочку. Глава государства выразил благодарность всем ответственным учреждениям, прилагавшим усилия для возвращения ребенка домой.

"Радостная новость – незаконно вывезенная в Россию девочка вместе со своей матерью уже в Литве. Выражаю благодарность всем учреждениям за искреннюю работу и усилия по скорейшему возвращению ребенка на Родину!" – написал глава государства в Facebook во вторник вечером.

Как сообщалось ранее, во вторник вечером в Литву вернулись мать и девочка, похищенная отцом и вывезенная в Калининградскую область. Это подтвердили в Национальном центре антикризисного управления (НЦАУ).

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