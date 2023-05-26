Президент вручил государственную награду правозащитнику Яну Рачинскому

Глава государства вручил Я. Рачинскому Большой командорский крест ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.
"Эта награда – знак благодарности и солидарности с Международным Мемориалом. Мы рады, что деятельность организации вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод была отмечена одной из самых значимых наград – Нобелевской премией мира 2022 года", - сказал президент во время встречи.
Глава государства подчеркнул, что в последние десятилетия Литва не только наблюдала, но и активно предавала огласке и прилагала все усилия в ООН и других международных и региональных организациях, чтобы мир узнал о совершаемых российским режимом нарушениях прав и свобод человека, репрессиях, пропаганде, принятии репрессивных законов и кампаниях насилия в отношении демократической оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых журналистов.
Литва благодарна организациям "Мемориал" и их сотрудникам не только за сотрудничество в исследовании репрессий сталинского режима в Литве и против литовских граждан, но и за сохранение памяти о жертвах тюремного заключения и депортаций литовского населения, за сохранение мест увековечения памяти о них в России, хотя во многих случаях это представляет риск для волонтеров "Мемориала".
"Мемориал" был основан в 1987 году. Среди учредителей организации были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. После распада СССР "Мемориал" стал крупнейшей правозащитной организацией в России, которая занималась не только расследованием преступлений советской власти, но и документированием нарушений прав человека в России.
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