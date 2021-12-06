"Периодическое тестирование - одно из важнейших средств пресечения распространения коронавируса в школах. Доступность бесплатного тестирования должна быть обеспечена во всех школах. Это позволит и в дальнейшем обеспечивать контактное обучение, несмотря на появление новых штаммов", – сказал глава страны.
По данным президентской службы, в понедельник на встрече с президентом премьер-министр Ингрида Шимоните заверила, что "паспорт возможностей" дети с 12 лет будут получать не только после вакцинации от COVID-19, но и после сдачи теста в школе, бесплатного ПЦР-теста или теста на антитела.
Правительство Литвы приняло решение ввести "паспорт возможностей" с 28 декабря и для детей с 12 лет. Этот документ потребуется для посещения торговых центров, развлекательных центров. Сейчас такой документ требуется только лицам с 16 лет.
Некоторые родители возмущены таким решением правительства и устраивают акции протеста.
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