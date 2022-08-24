Президент Украины вместе с супругой обратились к литовцам

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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елены Зеленская записали обращение к народу Литвы.

В поздравлениях с 31-ым Днем независимости Украине руководители Литвы желают победы в войне с Россией и вхождения в семью европейских стран.

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