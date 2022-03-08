Высшей награды Литовской Республики президент Украины удостоен за заслуги в деле защиты вместе с украинским народом свободы и демократических ценностей в Европе, а также за личный вклад в развитие литовско-украинских межгосударственных отношений, говорится в подписанном накануне 11 марта декрете президента.

"Зеленский стал символом героизма народа, борьбы за свободу и право самоопределения, так что эта высшая награда Литвы предназначается и для него, и для всего украинского народа, который борется и не сдается", - приведены слова Науседы в распространенном президентским ведомством сообщении.

Орден Витаутаса Великого с золотой цепью - высшая награда Литовского государства, им награждаются руководители и граждане Литвы и зарубежных государств за особые заслуги перед Литовским государством.