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Президент Литвы Гитанас Науседа наградил главу Украины Владимира Зеленского орденом Витаутаса Великого с золотой цепью.
Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda
Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Высшей награды Литовской Республики президент Украины удостоен за заслуги в деле защиты вместе с украинским народом свободы и демократических ценностей в Европе, а также за личный вклад в развитие литовско-украинских межгосударственных отношений, говорится в подписанном накануне 11 марта декрете президента.

"Зеленский стал символом героизма народа, борьбы за свободу и право самоопределения, так что эта высшая награда Литвы предназначается и для него, и для всего украинского народа, который борется и не сдается", - приведены слова Науседы в распространенном президентским ведомством сообщении.

Орден Витаутаса Великого с золотой цепью - высшая награда Литовского государства, им награждаются руководители и граждане Литвы и зарубежных государств за особые заслуги перед Литовским государством.

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