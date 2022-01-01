Дорогие жители Литвы!
Сегодня вечером, когда мы отсчитываем последние минуты уходящего года, я хочу поблагодарить вас. Сказать спасибо всем, кто в это непростое время поддерживал друг друга, объединял сообщества, искренне старался помочь другому, часто совершенно незнакомому человеку. Каждый в отдельности и все вместе мы еще раз продемонстрировали силу Литвы.
Пусть этот вечер станет новым началом для каждого из нас! Давайте отправимся в путь, вновь вдохновленные, и пусть надежда на лучшие времена сближает нас!
Давайте встретим наступающий год сильными, и будем смело смотреть в будущее! Пусть 2022-й станет для нас годом благородных целей и последовательных действий!
С Новым годом!
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